Las primeras imágenes de Griselda Siciliani interpretando a Moria Casán en su biopic

Netflix dio a conocer las primeras imágenes de la actriz en el papel de la vedette, en el marco de la serie que retratará distintas etapas de su trayectoria.
Como parte de la estrategia de promoción, Netflix difundió las primeras imágenes de Griselda Siciliani caracterizada como Moria Casán. La actriz será una de las intérpretes de la vida de la emblemática vedette en la serie biográfica que la plataforma está desarrollando.
Siciliani forma parte del trío de actrices que representarán diferentes etapas de la vida de La One. Si bien la ficción todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada, el rodaje avanza según lo previsto y mantiene un ritmo constante.
Las otras actrices en encarnar el personaje de Moria son Cecilia Roth y su hija, Sofía Gala Castiglione.
La producción, dirigida por Javier Van de Couter y con Armando Bo al frente, se propone narrar tres etapas clave en la vida de Moria, representadas por las tres actrices protagonistas. El relato incluirá momentos íntimos, el brillo de los escenarios y los contextos que marcaron cada cambio en la figura pública y privada de la diva.