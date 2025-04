La China Suárez respondió a los haters: “Son gente fracasada y no les doy mucho valor”

Eugenia "La China" Suárez, protagonista de la nueva serie "Camaleón" de Disney+, se enfrenta nuevamente a comentarios maliciosos en redes sociales. A pesar de las críticas que inundaron su cuenta de Instagram el día del anuncio de la serie, la actriz se mantiene firme y resalta la importancia de ignorar a los haters.

Cuando se le preguntó por los comentarios negativos y misoginos que circulan sobre su persona, la actriz respondió sin titubeos: "Les doy el valor que tienen. Nulo. Cero. Las redes sociales no tienen nada que ver con la calle, que es la vida real para mí". Para la actriz, lo importante son sus vínculos personales y familiares, y destaca que su enfoque está en la salud de sus hijos, la estabilidad de su familia y el trabajo con sus compañeros. "Nunca me importaron los desconocidos. Quienes opinan de esa manera son gente fracasada, y no les doy mucho valor”, apuntó al responder a los haters.

Durante la entrevista con Clarín en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires, "La China" se encontraba acompañada por su pareja, Mauro Icardi, quien observaba atentamente la conversación. Aunque la presencia del futbolista no pasó desapercibida, la actriz se centró en hablar sobre su carrera y su nuevo desafío profesional.

Eugenia "La China" Suárez y Pablo Echarri (foto Ariel Grinberg / Clarín)

Su personaje en "Camaleón", Sabrina Correa, es una periodista de investigación que se enfrenta a sus propios miedos y a un abuso de menores que fue ignorado por muchos. La serie aborda el difícil tema del abuso sexual a menores, con un enfoque en la denuncia y la lucha por la verdad.

Suárez se mostró emocionada al hablar de su personaje y explicó que se identifica con Sabrina porque también busca proteger a sus hijos del mundo en el que viven. "Creo que lo más importante es darles las herramientas para que puedan defenderse", comentó, destacando la confianza como uno de los pilares de su maternidad.

"Camaleón" no solo es una historia personal de superación, sino también un thriller dramático que se adentra en el mundo del abuso y el ocultamiento. En la trama, Sabrina se enfrenta a Salvador Carballo, un artista plástico que resulta ser un depredador sexual, interpretado por Pablo Echarri. A lo largo de la serie, Sabrina lucha por desmantelar la red de engaños tejida por Carballo, mientras enfrenta sus propios demonios.

Suárez reflexionó sobre lo importante que es para ella hablar de estos temas. "Es una serie que abre debates", aseguró; y añadió que lo que más le gusta es que se habla abiertamente sobre el abuso, un tema que a menudo se silencia. La serie invita a la reflexión: "Terminás de verla y decís: 'Che, ¿qué pensás de esto?'", señaló.

"Camaleón" es una serie que no solo aborda la problemática del abuso infantil, sino que también destaca la importancia de hablar sobre los temas difíciles, de enfrentarlos y de buscar justicia. Para La China Suárez, este proyecto representa un paso importante en su carrera, pero también una oportunidad para alzar la voz sobre un tema crucial. (con información de Clarín)