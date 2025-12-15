Entregarán certificados a terapistas ocupacionales especialistas en salud mental

El Colegio de Terapistas Ocupacionales de Entre Ríos realizará un acto histórico con la primera entrega de certificados de especialistas en Salud Mental, un paso clave para jerarquizar la profesión y fortalecer la atención en la provincia.
El Colegio de Terapistas Ocupacionales de Entre Ríos (CoTOER) llevará a cabo un acto de especial relevancia institucional con la Primera Entrega de Certificados de Especialistas en Salud Mental a profesionales matriculados de la provincia. La actividad marcará un hito en la historia de la Terapia Ocupacional entrerriana y pondrá en valor la formación específica en un área considerada prioritaria dentro de la agenda sanitaria.
El acto se realizará el miércoles 17 de diciembre, a partir de las 19:30, en el Salón Auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicado en calle Buenos Aires 239, en la ciudad de Paraná.
La iniciativa fue valorada como un avance sustancial en la jerarquización del rol de las terapistas ocupacionales, especialmente en el abordaje integral de la salud mental. La certificación reconoce trayectorias de formación especializada que permiten desarrollar intervenciones más precisas, basadas en la evidencia científica, orientadas a promover la autonomía, la participación social y la mejora en la calidad de vida de las personas con padecimientos mentales.
Fortalecimiento del sistema de salud
Desde CoTOER destacaron que este nuevo grupo de especialistas se convertirá en un recurso humano estratégico para el sistema de salud entrerriano. Las y los profesionales certificados podrán desempeñarse en equipos interdisciplinarios de hospitales públicos y privados, centros de día, instituciones de rehabilitación y consultorios particulares, fortaleciendo la respuesta sanitaria en distintos niveles de atención.
La presidenta del Colegio, la licenciada en Terapia Ocupacional Lorena Romaguera, subrayó la importancia del acontecimiento y el impacto esperado en la comunidad. “Esta primera cohorte de especialistas representa un salto cualitativo en la atención de la salud mental en Entre Ríos. Estamos orgullosos del compromiso de nuestras/os profesionales y seguros de que su formación impactará directamente en la mejora de los servicios que se brindan a nuestra comunidad”, afirmó.
Compromiso institucional
El Colegio de Terapistas Ocupacionales de Entre Ríos reafirmó su compromiso con la excelencia profesional, la capacitación continua y el fortalecimiento del rol de la Terapia Ocupacional dentro del sistema sanitario. La entrega de estos certificados fue presentada como un logro colectivo que posiciona a la provincia a la vanguardia en el abordaje integral de la salud mental y en la consolidación de equipos de trabajo cada vez más especializados.