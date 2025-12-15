Plazo fijo: volvieron a bajar algunas tasas y los bancos ajustan rendimientos

El BCRA actualizó las tasas de plazo fijo y los bancos ofrecen rendimientos dispares. Cuánto ganás invirtiendo $1.000.000 a 30 días.
La rentabilidad del plazo fijo volvió a quedar bajo la lupa luego de que se desplomó la tasa de interés que pagan los bancos por los depósitos en pesos. Con el nuevo esquema, los ahorristas miran cada punto porcentual para decidir dónde colocar su dinero a 30 días.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó este lunes 15 de diciembre la tabla oficial con las tasas vigentes, un dato clave para quienes buscan preservar el poder adquisitivo en un contexto de rendimientos más ajustados.
El simulador de plazo fijo en pesos del Banco Nación permite estimar de manera concreta cuánto se gana al invertir $1.000.000 a 30 días. Según los datos oficiales, en el canal electrónico la entidad ofrece una TNA del 22,50%, lo que se traduce en $18.493,15 de intereses, con un monto final de $1.018.493,15. En sucursal, la TNA baja al 20,50%, con una ganancia de $16.849,32.
Este lunes 15 de diciembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer la actualización de las tasas de interés que ofrecen los bancos para los plazos fijos en pesos a 30 días. La información se encuentra disponible en el sitio oficial del organismo, que está presidido por Santiago Bausili y es el encargado de definir la política monetaria nacional.
Cuánto pagan los bancos con un plazo fijo de $1.000.000
Con una inversión de $1.000.000 a 30 días y tomando como referencia las tasas informadas, estas son las ganancias estimadas que ofrece cada entidad:
Banco Nación Argentina (22,5%): $18.493
Banco Santander Argentina (21%): $17.262
Banco Galicia y Buenos Aires (21%): $17.262
Banco Provincia de Buenos Aires (22%): $18.084
BBVA Argentina (21%): $17.262
Banco Macro (24%): $19.728
Banco Credicoop (23%): $18.906
ICBC Argentina (23,5%): $19.317
Banco Ciudad (20,5%): $16.849
Bancos que informan tasa online para no clientes:
Banco BICA (26%): $21.372
Banco CMF (27%): $22.194
Banco de Comercio (27%): $22.194
Banco de Corrientes (24%): $19.728
Banco de Formosa (23%): $18.906
Banco de Córdoba (25%): $20.550
Banco del Chubut (23,5%): $19.317
Banco del Sol (24%): $19.728
Banco Dino (22%): $18.084
Banco Hipotecario (25%): $20.550
Banco Julio (26,5%): $21.783
Banco Mariva (25,75%): $21.166
Banco Masventas (23%): $18.906
Banco Meridian (27,5%): $22.606
Banco Provincia Tierra del Fuego (25%): $20.550
Banco VOII (27%): $22.194
Bibank (26%): $21.372
Crédito Regional CF (27,5%): $22.606
Reba Compañía Financiera (26%): $21.372