Plazo fijo: volvieron a bajar algunas tasas y los bancos ajustan rendimientos

La rentabilidad del plazo fijo volvió a quedar bajo la lupa luego de que se desplomó la tasa de interés que pagan los bancos por los depósitos en pesos. Con el nuevo esquema, los ahorristas miran cada punto porcentual para decidir dónde colocar su dinero a 30 días.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó este lunes 15 de diciembre la tabla oficial con las tasas vigentes, un dato clave para quienes buscan preservar el poder adquisitivo en un contexto de rendimientos más ajustados.

El simulador de plazo fijo en pesos del Banco Nación permite estimar de manera concreta cuánto se gana al invertir $1.000.000 a 30 días. Según los datos oficiales, en el canal electrónico la entidad ofrece una TNA del 22,50%, lo que se traduce en $18.493,15 de intereses, con un monto final de $1.018.493,15. En sucursal, la TNA baja al 20,50%, con una ganancia de $16.849,32.

Este lunes 15 de diciembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer la actualización de las tasas de interés que ofrecen los bancos para los plazos fijos en pesos a 30 días. La información se encuentra disponible en el sitio oficial del organismo, que está presidido por Santiago Bausili y es el encargado de definir la política monetaria nacional.

Cuánto pagan los bancos con un plazo fijo de $1.000.000

Con una inversión de $1.000.000 a 30 días y tomando como referencia las tasas informadas, estas son las ganancias estimadas que ofrece cada entidad:

Banco Nación Argentina (22,5%): $18.493

Banco Santander Argentina (21%): $17.262

Banco Galicia y Buenos Aires (21%): $17.262

Banco Provincia de Buenos Aires (22%): $18.084

BBVA Argentina (21%): $17.262

Banco Macro (24%): $19.728

Banco Credicoop (23%): $18.906

ICBC Argentina (23,5%): $19.317

Banco Ciudad (20,5%): $16.849

Bancos que informan tasa online para no clientes:

Banco BICA (26%): $21.372

Banco CMF (27%): $22.194

Banco de Comercio (27%): $22.194

Banco de Corrientes (24%): $19.728

Banco de Formosa (23%): $18.906

Banco de Córdoba (25%): $20.550

Banco del Chubut (23,5%): $19.317

Banco del Sol (24%): $19.728

Banco Dino (22%): $18.084

Banco Hipotecario (25%): $20.550

Banco Julio (26,5%): $21.783

Banco Mariva (25,75%): $21.166

Banco Masventas (23%): $18.906

Banco Meridian (27,5%): $22.606

Banco Provincia Tierra del Fuego (25%): $20.550

Banco VOII (27%): $22.194

Bibank (26%): $21.372

Crédito Regional CF (27,5%): $22.606

Reba Compañía Financiera (26%): $21.372