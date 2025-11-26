La China Suárez apuntó contra Wanda en vivo y reveló que Icardi vio todos sus desnudos

En una entrevista, La China Suárez habló del éxito de su serie, elogió a Eleonora Wexler y confirmó que Mauro Icardi vio todas sus escenas hot. También se refirió a ataques de “trolls” vinculados a la modelo y empresaria Wanda Nara.
María Eugenia “La China” Suárez volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras una nueva aparición televisiva vinculada al estreno de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la serie de Disney+ en la que interpreta a la protagonista.
Luego de entrevistas con Mario Pergolini y Moria Casán, la actriz sumó un móvil desde Turquía para el programa Puro Show, donde lanzó declaraciones picantes, elogió a colegas y dejó fuertes indirectas hacia Wanda Nara.
Durante la charla, Suárez conversó desde la casa que comparte en Estambul con Mauro Icardi y, sin nombrarla directamente, apuntó contra Wanda, en un ida y vuelta que generó repercusiones inmediatas en redes sociales.
El éxito de Hija del fuego y elogios al elenco
El primer tema de la entrevista se centró en su nuevo proyecto. “Estoy feliz, es una serie que amamos hacer”, afirmó Suárez, al destacar el impacto de la ficción en el público. Según expresó, el equipo estaba convencido desde el inicio de que la historia funcionaría: “Sabíamos que le iba a ir bien, que al público le iba a gustar, porque tiene todos los condimentos que una novela tiene que tener”.
La actriz también resaltó el trabajo de sus compañeros y dedicó palabras especiales a Eleonora Wexler. “Es una genia, una cosa de locos. Y es muy buena compañera”, subrayó, marcando su admiración.
Además, reveló una primicia para los televidentes argentinos: la serie llegará a la pantalla de eltrece a partir de febrero de 2026.
“Vio los 22 capítulos”: la reacción de Icardi ante las escenas hot
Uno de los momentos más comentados de la entrevista surgió cuando le preguntaron cómo había reaccionado Mauro Icardi al ver las escenas de desnudos y besos en la ficción. Suárez fue contundente: “Fue gracioso porque yo no sabía cómo iba a reaccionar”, confesó. “Siempre es incómodo ver. Aunque he tenido parejas que se dedicaron a eso, siempre es un momento incómodo”.
Luego, sorprendió al revelar que la pareja vio los 22 capítulos en apenas dos días. Cuando una panelista recordó que Icardi había dicho que no le gustaban los desnudos, la actriz respondió con firmeza y humor: “Le encantaron”. Y remató: “Vio la serie y le encantó”.
También relativizó los rumores sobre posibles restricciones laborales por parte del futbolista. Según explicó, su vínculo funciona como “una negociación constante”, pero aseguró que Icardi nunca le pidió rechazar un proyecto.
Su vida en Turquía: “Le voló la cabeza”
Consultada sobre su estadía en Estambul, Suárez expresó su entusiasmo por la ciudad. Contó que está feliz, que el lugar “le voló la cabeza” y destacó el cariño que recibe del público gracias a la figura de Icardi.
“Él sabe que es un esfuerzo que estoy haciendo por él”, comentó respecto a mudarse con sus hijos. También elogió el apoyo del futbolista y lo describió como “un príncipe”. Según reveló, cuentan con un traductor para facilitar la convivencia cotidiana.
Sobre las fiestas de fin de año, indicó que aún no tienen planes definidos debido al calendario deportivo de Icardi. Además, explicó que sus hijos pasarán una fecha con ella y la otra con sus padres, conforme a los acuerdos establecidos.
Un “palito” para Wanda y acusaciones de trolls
El momento más tenso llegó cuando el conductor Sebastián “Pampito” Perello Aciar mencionó una supuesta “organización de trolls” que atacaba a la actriz en redes sociales y que estaría vinculada al entorno de Wanda Nara. Suárez no dudó en confirmar la versión: “Es real”, aseguró.
Ante la consulta sobre lo que sentía al enterarse de esas acciones, respondió: “Me da lástima. No es algo que me enoje o me dé bronca. Es penoso tener que vivir tu vida pendiente de hacer daño a otra persona, de organizar y encima de gastar plata”.
Cuando le preguntaron si alguna vez tuvo intención de hablarle directamente a Wanda, contestó escueta: “No”. Y agregó con firmeza: “No me van a sacar ningún título”.
Cruce en vivo con una panelista
El cierre del móvil incluyó un fuerte intercambio con la panelista Pochi, cercana a Wanda. Suárez recordó una publicación que habría realizado la periodista. “Una vez subiste una historia que decía ‘a La China hay que cagarla a palos’”, lanzó.
La panelista se mostró sorprendida y lo negó, pero la reacción de la actriz evidenció su desconfianza. “La borraste rápido”, insistió.
Con declaraciones filosas, revelaciones íntimas y una clara referencia al conflicto con Wanda Nara, la aparición de La China Suárez en Puro Show volvió a encender la agenda mediática. En paralelo, continúa celebrando el éxito de su nueva serie y consolidando su vida familiar en Turquía junto a Mauro Icardi. (Con información de La Nación)