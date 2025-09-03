Iliana Calabró: “Hice un casting para un proyecto que es un gran desafío”

Iliana Calabró no oculta su entusiasmo por seguir explorando nuevos caminos en su carrera artística. Durante un evento donde fue entrevistada por el periodista Nahuel Saa, la actriz confirmó los rumores sobre su posible participación en una serie para una importante plataforma de streaming.
"Me encantaría, e incluso hice un casting hace poco para formar parte de un proyecto", reveló la artista, dejando en claro su interés por el formato de ficción audiovisual. La propuesta, según explicó, surgió recientemente y ya tuvo que enviar una prueba grabada para que los productores evalúen su perfil.
"Ojalá que quede, es un desafío porque es algo que nunca hice. Tengo muchas ganas", expresó Iliana, quien se mostró ilusionada por lo que sería un paso importante en su carrera, alejándose de los papeles tradicionales que ha interpretado en televisión y teatro.
De la comedia al drama: un giro en su carrera artística
El interés de Calabró por la actuación en proyectos con mayor profundidad emocional viene de la mano del éxito que tuvo recientemente con la obra Perdidamente, una comedia con toques dramáticos dirigida por José María Muscari, que aborda temas sensibles como la mente, las emociones y el Alzheimer.
La obra fue un punto de inflexión para Iliana, que encontró en el teatro una nueva forma de conectar con el público y consigo misma. “Dejó la vara muy alta. Me gustaría seguir en esa línea”, señaló la actriz, marcando su deseo de mantenerse en proyectos que aborden temáticas más complejas y humanas.
Este cambio en su enfoque artístico refleja una búsqueda de madurez profesional, con la intención de demostrar su versatilidad como actriz, más allá del humor o los espectáculos de revista que marcaron parte de su trayectoria.
Vínculos familiares y un reencuentro esperado
Durante la charla, Calabró también fue consultada sobre su vínculo con su hermana, la periodista Marina Calabró, y su pareja, el también periodista Rolando Barbano, tras los rumores de distanciamiento familiar que circularon en los últimos meses.
Con serenidad, Iliana aclaró: “Está todo bien, fuimos a cenar, pero a veces se complica porque no coinciden los horarios”. De esta forma, desestimó cualquier conflicto y dejó entrever que la relación con su hermana sigue en pie, aunque condicionada por las agendas laborales de ambas.
Este reencuentro familiar, aunque parcial, llega en un momento en el que Iliana apuesta a consolidar una nueva etapa personal y profesional, explorando desafíos inéditos en su carrera.