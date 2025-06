Icardi presentó una carta a la Justicia y apuntó contra Wanda: “Me desgarré de dolor”

Mauro Icardi presentó un extenso escrito ante la Justicia en medio del conflicto judicial con su exesposa Wanda Nara por el régimen de visitas de sus hijas. El contenido de la carta fue leído en El Diario de Mariana y expone el malestar del futbolista por las restricciones al vínculo paterno-filial, especialmente en torno a la participación de su actual pareja, Eugenia “la China” Suárez.

“Soy un hombre de 32 años que desde mis 19 prioricé mi rol paternal en la vida. Me desgarré de dolor cuando mis hijas me reprocharon llorando que no estaban conmigo en la celebración del campeonato obtenido por el club Galatasaray”, expresó Icardi en el documento.

La carta fue presentada luego de que se conociera que el futbolista podría pasar el Día del Padre con sus hijas, pero bajo la condición de que Suárez no estuviera presente. En su escrito, Icardi cuestionó esta restricción: “Ni usted ni Wanda Nara me van a poder elegir la pareja. No existe causal objetiva ni normativa que ampare esta limitación”.

Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez

Además, consideró que el magistrado “se está extralimitando en sus facultades”, y sostuvo que no tiene restricciones legales para ver a sus hijas. “Soy un padre que llora y se desvive por estar con ellas hace siete meses y se me ignora de manera deleznable”, reclamó.

En otro fragmento, el delantero señaló: “Tengo compromisos laborales que cumplir y de ellos depende el futuro económico de mis hijas. Por confiar en usted, me he perdido un tiempo preciado que no volverá”.

También apuntó contra su exesposa: “La madre de mis hijas no se cansó de mofarse de la Justicia. Acumuló 240 millones de pesos en multas por desobediencia. Estoy castigado, me alejan cruelmente de mis hijas”.

Icardi cerró el descargo defendiendo su relación actual: “Me enamoré de Eugenia Suárez y sin embargo, mi exesposa me humilló públicamente. Respeté su elección, pero ella no respeta la mía con la connivencia de su señoría”.

La carta generó repercusiones mediáticas y alimenta la disputa legal que mantiene el jugador con Wanda Nara, mientras se espera una definición judicial sobre las condiciones del régimen de visitas. (con información de Ciudad)