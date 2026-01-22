Florencia Peña: “la fama es una mochila un poco compleja”

La actriz explicó por qué elige vacacionar fuera del país y habló del impacto que tiene la exposición constante en su vida cotidiana. En una entrevista, Florencia Peña reconoció que necesita el anonimato para poder descansar y preservar su bienestar emocional
Florencia Peña volvió a quedar en el centro de la escena luego de intentar explicar por qué elige vacacionar fuera del país y no en destinos turísticos locales. Según dijo, la decisión pasa por la necesidad de escapar, aunque sea por unos días, del peso de la fama.
"Si me voy de viaje a Mendoza, me tengo que bancar que la gente me pida fotos", comparó la actriz, al justificar su preferencia por destinos en el exterior donde puede moverse con mayor anonimato.
La reflexión la hizo durante una charla con Nilda Sarli en el ciclo "Mil Vidas", donde habló sobre su relación con la exposición pública. "Para mí la fama es una mochila un poco compleja. Yo soy muy fóbica, tengo fobia social y me cuesta un montón", reconoció.
La protagonista de "Preyy Woman", el musical que abrió la temporada teatral en Mar del Plata, explicó que, pese a su incomodidad, hace un esfuerzo constante por mostrarse amable. "Trabajo mucho para ser respetuosa cuando la gente se acerca y ni hablar cuando aparecen los cronistas. Entiendo que es el lado B de lo que elegí hacer, así que le pongo garra", señaló.
Sin embargo, admitió que el desgaste se siente especialmente en los momentos de descanso. "La fama es un espacio muy complicado. A mí me gusta cuando me voy afuera... A nosotros a veces nos critican porque nos vamos al exterior. Yo me voy afuera básicamente porque puedo hacer cosas que no hago acá. Si me voy de viaje a Mendoza, me tengo que bancar que la gente me pida fotos, se sienta con derecho a tocarme, a abrazarme", señaló.
En ese sentido, fue más directa al explicar su elección: “A veces tengo ganas de ser anónima, necesito ser anónima. Y eso acá no me pasa”.
Las declaraciones reflotaron algunas críticas que había recibido en noviembre pasado, cuando se viralizaron imágenes de la actriz disfrutando de unas vacaciones familiares en el Caribe. Fue apenas dos meses después de haber cuestionado al gobierno de Javier Milei por la situación económica de la Argentina. "Con Alberto Fernández no vi a mi mamá tan mal como ahora", había sido una de sus frases.
Poco después, la actriz compartió en sus redes sociales postales desde Miches, una pequeña localidad costera de la provincia de El Seibo, en la costa noreste de República Dominicana. Viajó acompañada por sus tres hijos -Juan y Tomás Otero, fruto de su relación con Mariano Otero, y el pequeño Felipe-, su esposo Ramiro Ponce de León y su madre, Norma Finoli.
"Nuetros primeros días en el paraíso", escribió en uno de los posteos, junto a fotos y videos de playa, deportes y una celebración de Halloween en el exclusivo hotel donde se hospedaron. "Los mejores viajes siempre son juntos. Que la vida nos encuentre celebrando siempre", agregó en otra publicación., dio cuenta Clarín.
Además, durante su estadía, la actriz celebró sus 51 años. Para la ocasión, compartió una velada íntima en la playa junto a su familia, con un brindis para marcar el nuevo aniversario de vida.