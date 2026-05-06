Emanero llega a Paraná este viernes: "Estoy feliz de volver a la ciudad"

REDACCIÓN ELONCE
El reconocido artista Emanero se presentará este 8 de mayo en Paraná, en el marco de su gira 2026, con un show que promete dos horas de música, emoción y cercanía con el público. La cita será en Hierlam.
El reconocido artista Emanero se presentará este 8 de mayo en Paraná, en el marco de su gira 2026, con un show que promete dos horas de música, emoción y cercanía con el público. La cita será en Hierlam.
En diálogo con Elonce, el músico, Federico Giannoni, expresó su entusiasmo por regresar: “Este año toca repetir, así que estamos súper contentos”.
Sobre la propuesta artística, adelantó que el espectáculo está pensado como una experiencia integral: “La idea es que vengan al show a pasarlo lindo, a bailar, a olvidarse del día a día, dejar la semana atrás y pasar dos horas bailando y divirtiéndose”. En ese sentido, definió el recital como “un show para desahogarse”, con “momentos para gritar, momentos para estar más introspectivos, para cantar todos juntos”.
Uno de los ejes principales de esta nueva etapa es la cercanía con el público. “Era un poco la premisa que me puse para este nuevo año: poder hacer shows en donde prime la cercanía con la gente”, explicó. Y agregó que sus letras buscan generar identificación: “Creo que la música, el gran valor que tiene, es hacer sentir identificada a la gente y que te vaya acompañando en distintas etapas de la vida”.
De rapero a referente de la música popular
Emanero también repasó su evolución artística. “Uno es el resultado de todo lo que hizo en su vida”, sostuvo, al recordar sus comienzos en el rap y su posterior incursión en géneros como la cumbia y el merengue. “Tuve que aprender a bajar un poco eso y a ser un poquito más resumido”, señaló sobre su escritura, en contraste con sus primeras composiciones más extensas.
Consultado por sus trabajos con otros músicos, destacó que cada experiencia fue distinta: “Cada colaboración fue totalmente diferente, pero siempre me llevé grandes momentos, grandes aprendizajes”. En ese sentido, explicó que algunas surgen como sueños personales y otras como ideas espontáneas que luego se concretan.
Además de lo musical, el artista adoptó una estética elegante que se volvió parte de su sello: “Me gusta la elegancia, me gusta lo que genera”. Incluso celebró que su público se sume a esa propuesta: “Un montón de gente aprovecha también el show para venir de traje y lo celebramos un montón”.
Sobre el show, adelantó que incluirá sus principales éxitos y canciones muy esperadas por el público: “Me gusta mucho lo que pasa cada vez que en un show suena ‘Sinvergüenza’, la euforia de la gente es súper lindo”. También mencionó “Adicto” como uno de los temas que más disfruta interpretar en vivo.
“El show es largo, de dos horas, y cada una de las canciones tiene un motivo de por qué estar en ese lugar”, aseguró.
Finalmente, el músico se mostró expectante por su regreso a Paraná: “Estoy súper expectante de llegar a la ciudad y ya poder recorrer un poquito, comer algo rico y prepararme para el show”. Además, adelantó que la gira continuará en el exterior: “Después de la segunda mitad del año, tenemos España”.
Las entradas están a la venta en www.harlem.com.ar