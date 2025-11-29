El picante look de Sofi Gonet inspirado en PopStars: producción al límite y guiños a MasterChef

El picante look de Sofi Gonet sorprendió en redes: la influencer posó sin ropa, entre cables y con botas altas en una producción inspirada en PopStars y en su paso por MasterChef Celebrity.
El picante look de Sofi Gonet volvió a colocar a la influencer en el centro de la conversación digital. Más conocida como “La Reinis”, la creadora de contenido presentó una producción fotográfica tan jugada como estratégica, inspirada en su participación en MasterChef Celebrity y, puntualmente, en su performance musical dentro del programa. Tras sorprender al público al interpretar “Miénteme” de Tini Stoessel junto a Ariel Puchetta, la tiktoker decidió trasladar ese costado artístico a una sesión inspirada en PopStars.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Gonet planifica cada producción para acompañar las etapas del reality culinario. En esta ocasión, eligió canalizar su faceta musical con una serie de imágenes donde posó completamente desnuda —solo utilizando botas de caña alta— y rodeada de cables, en una estética que recuerda a los castings y estudios de grabación de inicios de los 2000.
En redes, la influencer acompañó las imágenes con una frase que anticipó su intención de seguir jugando con su nueva faceta sonora: “Arranca mi carrera musical. Hoy noche de karaoke en Masterchef Argentina”.
Desnuda entre cables: una producción inspirada en PopStars
La estética de la producción fue claramente intencional. Gonet posó sin ninguna prenda, más allá de las botas altas, y se ubicó entre cables que caían del techo o se distribuían alrededor de ella, evocando un estudio de grabación caótico y sensual. La iluminación tenue y la puesta en escena reforzaron el estilo PopStars, mezclando nostalgia con provocación.
En un video del backstage, la influencer explicó el concepto y lo hizo con su clásico humor: “Soy, no es una estrella de la música, no se lo esperaban seguramente. Pero tengo un gran talento para cantar, como lo vieron esta noche en el programa de karaoke de MasterChef, así que me van a acompañar a hacer la sesión de foto de Popstars”, dijo mientras mostraba parte del proceso creativo.
A lo largo de las imágenes, Gonet también enseñó los distintos looks y accesorios pensados para la producción —aunque la mayoría fueron dejados fuera de escena para mantener la estética minimalista y jugada—.
Un personaje multifacético que capitaliza cada momento televisivo
Lejos de limitarse al rol de influencer, Gonet volvió a poner en juego su versatilidad. “No solo soy influencer, emprendedora, youtuber, tiktoker, ¿qué más soy? Cocinera, pastelera, sino también acróbata... y bueno, música, obviamente”, expresó entre risas, demostrando que su personaje público se alimenta del humor y del contraste entre lo inesperado y lo extravagante.
La producción fotográfica funcionó como un complemento de su aparición en MasterChef Celebrity, donde sorprendió al jurado y al público no solo con su cocina, sino también con su despliegue vocal. Su capacidad para vincular televisión, redes y estética visual se consolidó como una marca registrada.
Para cerrar su video, fiel a su estilo irónico, dejó una frase que rápidamente se volvió viral en comentarios: “Nos vemos en el próximo capítulo de MasterChef o... en River Plate”. (Con información de NA)