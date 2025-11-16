El desgarrador recuerdo de Mirtha Legrand sobre su hermana Goldy: “Vi su ataúd por televisión”

En un momento profundamente emotivo en La Noche de Mirtha, la conductora recordó el doloroso momento de la pandemia en que se despidió de su hermana gemela, Goldy, a quien solo pudo ver a la distancia.
Mirtha Legrand, en un conmovedor relato, compartió con su audiencia uno de los momentos más dolorosos de su vida, recordando la pérdida de su hermana gemela, Silvia "Goldy" Legrand, quien falleció durante la pandemia de COVID-19.
En un episodio especialmente emotivo de La Noche de Mirtha, la diva se mostró visiblemente afectada al rememorar cómo, debido a las restricciones sanitarias, no pudo estar físicamente presente en el último adiós de su hermana.
“Mi hermana falleció en plena pandemia y yo la vi a través de un canal de televisión, a mi querida y amada Goldy”, expresó Mirtha, con la voz quebrada, mientras lanzaba un beso al cielo en homenaje a su hermana. La conductora de 94 años relató cómo, en ese doloroso momento, las restricciones por la pandemia le impidieron estar al lado de Goldy, quien fue una figura fundamental en su vida tanto personal como profesional.
Al recordar aquel día, Mirtha compartió la angustia de ver a su hermana ser llevada en un carrito funerario a través de la pantalla del televisor, un momento que todavía le causa una profunda tristeza. “Vi que iba un carrito llevando el ataúd”, narró entre lágrimas. “Y a lo lejos, a través de la televisión, la vi porque no pude asistir”, cerró, visiblemente conmovida. La emoción de Mirtha fue palpable, mostrando su costado más humano y vulnerable ante las cámaras.
El impacto de la pandemia en las despedidas familiares
El testimonio de Mirtha Legrand tocó una fibra sensible en todos los espectadores, quienes pudieron sentir el dolor y la impotencia que muchas familias atravesaron durante la pandemia. En ese contexto, la conductora remarcó que este tipo de situaciones no fueron aisladas, ya que miles de personas en Argentina y el mundo no pudieron despedir a sus seres queridos como hubieran querido debido a las restricciones de movilidad y las medidas sanitarias.
“La pandemia nos cambió a todos. Fueron momentos muy difíciles para muchas familias, no solo para mí”, señaló Mirtha, aludiendo al dolor compartido por tantas personas que vivieron situaciones similares. La conductora destacó cómo las restricciones de ese entonces generaron una distancia emocional y física que aún hoy marca a muchas personas que no pudieron acompañar a sus seres queridos en sus últimos momentos.
Aunque Mirtha no ahondó en detalles sobre el impacto personal de esta tragedia, su relato demostró el dolor que genera la separación forzada en un momento tan íntimo. Las palabras de Mirtha resonaron con muchos de sus seguidores, quienes compartieron en redes sociales mensajes de apoyo y solidaridad. (Con información de Ciudad Magazine)