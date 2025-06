Charlotte Caniggia fulminó a Majo Martino: qué dijo

En medio del revuelo mediático por los rumores de romance entre Alex Caniggia y Majo Martino, su hermana Charlotte no dudó en dar su opinión... y fue contundente. La mediática se despachó con una serie de declaraciones que dejaron en claro que no aprueba una posible relación entre su hermano y la periodista.

La polémica se desató luego de la filtración de supuestos chats privados entre Alex y Majo, que confirmaban una creciente cercanía amorosa tras la reciente separación del “Emperador” de Melody Luz. Ante la consulta de sus seguidores sobre qué pensaba de Majo como cuñada, Charlotte respondió sin rodeos: “La verdad es que no”.

La frase fue leída al aire por Lizardo Ponce en el programa “Sálvese Quien Pueda”, donde Majo se desempeña como panelista. Pero eso no fue todo: luego Yanina Latorre amplió la información y citó textualmente el mensaje completo de Charlotte:

“La verdad es que no. Me gustaría una chica de perfil bajo y que no busque colgarse de mi hermano. Ojalá mi próxima cuñada sea buena gente, compinche y simpática”.

La respuesta fue interpretada como un dardo no solo a Majo Martino, sino también a Melody Luz, ex pareja de Alex Caniggia y madre de su hija Venezia. La propia Majo recogió el guante y retrucó en vivo: “¡Lo dice por Melody!”, sin negar ni confirmar el presunto vínculo con el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul.

Mientras crecen las especulaciones, las redes estallan con teorías, memes y apoyos cruzados. La historia Caniggia suma un nuevo capítulo cargado de fuego mediático, y parece que todavía hay más tela para cortar. (Vía País)

Más noticias