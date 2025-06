Cata Gorostidi contó por qué no avanzó en una relación con un futbolista: "Se fue"

Catalina Gorostidi, ex participante de Gran Hermano 2024, volvió a ser noticia por un nuevo traspié en el terreno sentimental. La pediatra e influencer reveló que había comenzado a salir con un futbolista, pero una situación inesperada hizo que el incipiente vínculo se cortara de forma repentina.

Durante una entrevista con el programa Ejército de LAM, transmitido por Bondi Live, la mediática contó con humor y algo de resignación lo que le ocurrió. “Pepe (Ochoa) me manda un mensaje diciéndome que me vieron en la cancha de Morón. Tengo una mala suerte... Justo estaba el mercado de pases. Me vi dos veces con él, y cuando iba a darse la tercera, se fue a Salta. Ya está, no”, explicó entre risas.

“Estaba hecha un fuego”

El periodista Pepe Ochoa fue quien dio a conocer la historia durante el streaming. “Me empiezan a llegar mensajes y me dicen: ‘Cata está en la cancha de Morón’. Les pido: ‘¿Me podés mandar una foto?’. Me la mandan, y estaba hecha un fuego. No es que fue con un buzo y ya... ¡parecía Beyoncé en pleno show!”, relató.

Aunque Cata negó estar saliendo con alguien en la actualidad, el cruce dejó en evidencia que había cierta conexión con el jugador. Sin embargo, el destino —y el mercado de pases— intervinieron. “Ya está, no. Ni me contestó más”, cerró.

Entre el corazón y la pantalla

Desde su ruptura con Joel Ojeda, también ex Gran Hermano, la médica pediatra se muestra enfocada en su carrera profesional y en proyectos vinculados a los medios. Actualmente participa en programas como All Access y La Vizcachera, emitidos por la plataforma DGO, donde se destaca con su estilo frontal y espontáneo.

Si bien su paso por la casa más famosa del país estuvo marcado por altibajos emocionales y un vínculo mediático que luego terminó mal, Catalina continúa en la búsqueda de una relación estable. “Estoy esperando a la persona indicada”, expresó en otras oportunidades.

Más noticias