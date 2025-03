Terminó la moratoria previsional: 500.000 personas solo podrán acceder a una pensión

Medio millón de personas en edad de jubilarse que no cumplen con los años de aporte necesarios para hacer este trámite se ven afectadas por el fin de la moratoria previsional, que se produjo este domingo 23 de marzo. A partir de ahora, sólo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cuando cumplan 65 años, tanto varones como mujeres, y sin derecho a la pensión por fallecimiento del cónyuge o conviviente.

Los trabajadores que no cuenten con los 30 años de aporte establecidos por la ley jubilatoria solo podrán acceder a la PUAM, que corresponde al 80% del haber mínimo, lo que equivale a unos $223.297,77 mensuales. Además, esta pensión estará disponible recién a los 65 años, una edad que ahora también se aplicará a las mujeres, lo que representa un incremento en la edad jubilatoria para ellas, que hasta ahora podían jubilarse a los 60 años.

El Ministerio de Seguridad Social también especificó que para acceder a la PUAM, las personas deben cumplir con los requisitos socioeconómicos y patrimoniales establecidos, lo que incluye una evaluación de la vulnerabilidad social. Esto significa que, además de la cantidad de años de aporte, se evaluará la situación económica de la persona, lo que podría dificultar aún más el acceso a esta pensión.

La informalidad laboral como una de las causas del déficit de aportes

Una de las principales razones que explican la falta de aportes al sistema previsional es la gran informalidad laboral que persiste en el país. Los trabajadores en relación de dependencia no registrados por sus empleadores, aquellos que se desempeñan en el empleo "en negro", y los trabajadores autónomos que no realizan los aportes necesarios son algunos de los factores que contribuyen a este déficit. Además, hay casos de trabajadores registrados cuyos empleadores no depositaron los aportes correspondientes, lo que también afecta al sistema de seguridad social.

Según un informe de Idesa, aproximadamente dos tercios de las personas que llegan a la edad de jubilación recurren a la moratoria previsional porque no cumplen con el mínimo de 30 años de aportes.

En este sentido, la Subsecretaría de Seguridad Social señala que, para 2024, se observa que el 52% de estas personas tienen menos de 10 años de aportes, el 30% tiene entre 10 y 25 años, y solo el 18% restante ha alcanzado entre 25 y 30 años de aportes.

Transición para quienes ya tienen turno y nuevas opciones virtuales

Para aquellas personas que ya habían sacado turno hasta este domingo, tendrán la posibilidad de realizar el trámite de moratoria sin problemas. "No importa si el turno es para después de esa fecha, tener turno hace que conserves el derecho a tramitar la jubilación con moratoria. Además, si al momento de sacar el turno, no hay disponibles, el sistema te deriva automáticamente a una atención virtual donde te registran y listo, después te otorgarán un turno cuando haya, pero ya quedas registrada y no perdés el derecho a tramitar", informaron desde ANSES.

Un panorama complicado para los jubilados sin los 30 años de aporte

El informe de la Seguridad Social, titulado “Densidad de aportes al Sistema Previsional administrado por la ANSES, 1994-2024”, revela que, sin la moratoria previsional, el 50% de los varones que cumplen 65 años y el 69% de las mujeres que cumplen 60 años este año no podrán acceder a la jubilación contributiva.

En números, esto se traduce en 150.000 mujeres y 93.000 varones, sumando un total de 243.000 personas que se verán excluidas del sistema previsional. Sin embargo, dado que las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años aún pueden jubilarse a través de la moratoria, se espera que esta cifra podría duplicarse, aumentando la cantidad de personas afectadas por la medida. (Con información de Clarín)