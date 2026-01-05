Mercado automotor en Argentina: más de 80 nuevos modelos llegarán en 2026

La Revolución automotriz en Argentina marcará un punto de inflexión en 2026, con más de 80 lanzamientos entre autos, camionetas y SUV, una fuerte presencia de marcas chinas y un mercado que apunta a las 700.000 unidades.
La Revolución automotriz en Argentina ya está en marcha y promete convertir a 2026 en uno de los años más activos de la última década para el sector. Con más de 80 nuevos modelos confirmados entre vehículos nacionales e importados, las automotrices proyectan un mercado que podría alcanzar las 700.000 unidades, impulsado por una mayor oferta, nuevas tecnologías y una competencia cada vez más intensa.
El cierre de 2025 dejó señales claras de recuperación: más de 600.000 patentamientos, el mejor registro desde 2018. Luego de siete años marcados por números modestos, el sector logró despegar de los 400.000 autos anuales, un piso que había limitado inversiones y lanzamientos. Este nuevo escenario renueva el entusiasmo de las marcas, aunque también eleva el nivel de exigencia.
Con un consumidor más informado y una oferta en expansión, las automotrices saben que deberán diversificar su portfolio, ajustar precios y diferenciarse para captar clientes en un mercado cada vez más competitivo.
Generalistas y nuevas tecnologías toman protagonismo
Dentro de la Revolución automotriz en Argentina, las marcas generalistas tendrán un rol clave. Citroën, Chevrolet, Ford, Peugeot, Renault, Toyota y Volkswagen ya confirmaron importantes novedades, con una clara apuesta a versiones híbridas, híbridas enchufables y eléctricas, aprovechando el arancel cero para vehículos extrazona con tecnologías más eficientes.
Entre los lanzamientos más esperados se destacan el Toyota Yaris Cross, la renovación de SUV emblemáticos como el Peugeot 3008 y 5008, el regreso del Golf GTI de Volkswagen y la ampliación de gama de modelos nacionales como el 208, 2008 y Ranger, que sumarán nuevas variantes.
El crecimiento de los SUV compactos y medianos se consolida como una de las grandes tendencias, con productos pensados tanto para el uso urbano como para viajes largos, combinando confort, seguridad y eficiencia.
Alta gama y electrificación acelerada
La Revolución automotriz en Argentina también se sentirá con fuerza en el segmento premium. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Porsche, Mini y DS anticiparon lanzamientos que buscan poner al mercado local en sintonía con la oferta internacional, tras varios años de restricciones.
Modelos electrificados y versiones deportivas de alto rendimiento formarán parte del calendario 2026, con propuestas como el Audi Q3, el BMW M2 CS, el Porsche Cayenne Electric y el sedán eléctrico DS Nº8. Este segmento, que mostró una fuerte recuperación en 2025, apunta a consolidarse con mayor disponibilidad y variedad.
La apertura de importaciones permitió normalizar el stock y acelerar la llegada de modelos que hasta hace poco parecían lejanos para el mercado argentino.
Avance chino y nuevos jugadores
Uno de los pilares de esta Revolución automotriz en Argentina será el desembarco y la expansión de marcas chinas. BYD, BAIC, Chery, Changan, GAC, Haval, Dongfeng y nuevas firmas como Aion, Arcfox, Leapmotor y Lynk&Co ampliarán de forma significativa la oferta, con SUV, sedanes y pick ups electrificadas.
Muchas de estas marcas ingresarán con modelos dentro del cupo sin arancel, mientras que otras apostarán a segmentos más altos, elevando el nivel de competencia y presionando a la baja los precios, señaló IProfesional.
Con este escenario, 2026 se perfila como un año bisagra para la industria automotriz local, donde la diversidad de marcas, tecnologías y modelos marcará un antes y un después en el mercado argentino.