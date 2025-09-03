Qué va a pasar con el dólar: confirman que mantendrán las bandas de flotación tras las elecciones

REDACCIÓN ELONCE
Dólar: el Banco Central mantendrá las bandas de flotación tras las elecciones. El director del BCRA, Federico Furiase, anticipó que el gobierno mantendrá el esquema de bandas de flotación cambiaria después de las elecciones. Según remarcó el funcionario, las intervenciones seguirán siendo puntuales en el piso y el techo del rango establecido, con el objetivo de evitar saltos bruscos en la cotización del dólar y contener la inflación.
El anuncio se produjo tras la decisión oficial de intervenir en el mercado cambiario, lo que generó expectativa en la plaza financiera. Según explicó Furiase, la medida fue acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y busca transmitir certidumbre en medio de la volatilidad electoral.
“No se usaron reservas del Banco Central”
En declaraciones televisivas, Furiase aseguró que las operaciones recientes no implicaron el uso de reservas internacionales. “Hoy no hay intervención sobre las reservas del Banco Central. Los dólares usados por el Tesoro provienen de su superávit fiscal y de sus operaciones en el mercado”, afirmó.
El funcionario explicó que la estrategia se financió con dólares adquiridos por el Tesoro a partir del superávit fiscal y de colocaciones netas. En ese sentido, detalló que se compraron unos U$S 3.000 millones, incluyendo bonos Bonte por U$S 1.500 millones a un promedio de $1.130 y otros U$S 1.500 millones a $1.250. “Esto asegura la munición suficiente para operar sin afectar las reservas del Banco Central”, sostuvo.
Coordinación con el FMI y respuesta al “ruido político”
Furiase enfatizó que las intervenciones fueron transparentes y avaladas por el Fondo. “Al Fondo le pareció genial que se avise al mercado, está al tanto de esto y de todo lo que venimos haciendo”, señaló durante la entrevista.
El director del BCRA reconoció que el “ruido político” influye en la volatilidad cambiaria. Por ello, consideró clave que el Tesoro haya participado para aportar liquidez en rondas donde con poco volumen la cotización podía dispararse. “Para asegurar el buen funcionamiento del mercado, proveemos liquidez. La participación ha sido mínima en relación a todos los dólares que compró el Tesoro”, explicó.
Finalmente, Furiase recalcó que la meta central es sostener la estabilidad del dólar en un contexto electoral complejo. “El objetivo fue mantener la estabilidad cambiaria en un contexto de volatilidad económica y política”, dijo, subrayando que el Banco Central seguirá utilizando las bandas de flotación como marco de referencia. (Con información de A24)