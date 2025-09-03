 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Definición oficial sobre la política cambiaria

Qué va a pasar con el dólar: confirman que mantendrán las bandas de flotación tras las elecciones

El director del banco, Federico Furiase, aseguró que el esquema cambiario seguirá vigente y que las intervenciones cuentan con aval del FMI. Destacó que no se usaron reservas y que el Tesoro tiene “munición suficiente” para estabilizar el mercado.

3 de Septiembre de 2025
El gobierno confirmó que seguirá con las bandas de flotación.
El gobierno confirmó que seguirá con las bandas de flotación. Foto: (Los Andes).

REDACCIÓN ELONCE

Dólar: el Banco Central mantendrá las bandas de flotación tras las elecciones. El director del BCRA, Federico Furiase, anticipó que el gobierno mantendrá el esquema de bandas de flotación cambiaria después de las elecciones. Según remarcó el funcionario, las intervenciones seguirán siendo puntuales en el piso y el techo del rango establecido, con el objetivo de evitar saltos bruscos en la cotización del dólar y contener la inflación.

 

El anuncio se produjo tras la decisión oficial de intervenir en el mercado cambiario, lo que generó expectativa en la plaza financiera. Según explicó Furiase, la medida fue acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y busca transmitir certidumbre en medio de la volatilidad electoral.

 

“No se usaron reservas del Banco Central”

 

En declaraciones televisivas, Furiase aseguró que las operaciones recientes no implicaron el uso de reservas internacionales. “Hoy no hay intervención sobre las reservas del Banco Central. Los dólares usados por el Tesoro provienen de su superávit fiscal y de sus operaciones en el mercado”, afirmó.

 

El funcionario explicó que la estrategia se financió con dólares adquiridos por el Tesoro a partir del superávit fiscal y de colocaciones netas. En ese sentido, detalló que se compraron unos U$S 3.000 millones, incluyendo bonos Bonte por U$S 1.500 millones a un promedio de $1.130 y otros U$S 1.500 millones a $1.250. “Esto asegura la munición suficiente para operar sin afectar las reservas del Banco Central”, sostuvo.

 

Coordinación con el FMI y respuesta al “ruido político”

 

Furiase enfatizó que las intervenciones fueron transparentes y avaladas por el Fondo. “Al Fondo le pareció genial que se avise al mercado, está al tanto de esto y de todo lo que venimos haciendo”, señaló durante la entrevista.

 

El director del BCRA reconoció que el “ruido político” influye en la volatilidad cambiaria. Por ello, consideró clave que el Tesoro haya participado para aportar liquidez en rondas donde con poco volumen la cotización podía dispararse. “Para asegurar el buen funcionamiento del mercado, proveemos liquidez. La participación ha sido mínima en relación a todos los dólares que compró el Tesoro”, explicó.

 

Finalmente, Furiase recalcó que la meta central es sostener la estabilidad del dólar en un contexto electoral complejo. “El objetivo fue mantener la estabilidad cambiaria en un contexto de volatilidad económica y política”, dijo, subrayando que el Banco Central seguirá utilizando las bandas de flotación como marco de referencia. (Con información de A24)

Temas:

dólares Banco Central Elecciones Reservas mercado cambiario
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso