Opciones de plazo fijo: cuánto se gana con $1.100.000 a 30 días

En un contexto de inflación moderada y tasas de interés en descenso, muchos argentinos se preguntan si todavía conviene invertir en un plazo fijo tradicional. Pese a no ofrecer altos retornos, esta herramienta financiera sigue destacándose por su seguridad y previsibilidad. Invertir $1.100.000 a 30 días puede generar hoy, en promedio, una renta cercana a los $27.575,34, lo que lleva el total a $1.127.575,34 al finalizar el período.

Este rendimiento se calcula a partir de una Tasa Nominal Anual (TNA) promedio del 30,50%, según los valores informados por los principales bancos del país. Aunque la rentabilidad real depende de la inflación mensual —que si supera el 2,5% licúa las ganancias—, muchos pequeños ahorristas optan por el plazo fijo como resguardo frente a la volatilidad del dólar u otras inversiones de mayor riesgo.

El monto final que se obtiene es fijo y conocido desde el momento de la constitución, lo que convierte al plazo fijo en una opción útil para quienes priorizan estabilidad por sobre rendimiento. Además, su operación 100% digital a través del home banking agiliza el acceso y seguimiento para cualquier perfil de usuario.

Qué tasa paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

Las tasas de interés ofrecidas por los bancos varían, y algunas entidades financieras digitales o regionales presentan rendimientos más atractivos que los grandes bancos tradicionales. Por ejemplo, el Banco Nación y el Banco Provincia ofrecen una TNA del 30,5%, mientras que Banco Galicia y Banco Comafi se ubican apenas por debajo, en torno al 30,25%.

Entre los bancos con tasas más altas destacan Banco de Córdoba (35,5%), Banco Voii (35%), Banco del Sol (34,5%) y Banco Mariva (34%). Las fintech y bancos digitales como Reba y Crédito Regional también se posicionan en la parte superior con un 34% anual. En el extremo opuesto, Banco Masventas ofrece una de las tasas más bajas del mercado: apenas 26,5%.

Por eso, antes de invertir, es recomendable comparar las tasas vigentes y, en caso de contar con cuentas en múltiples bancos, optar por la institución que brinde la mejor TNA. Una diferencia de apenas dos o tres puntos porcentuales puede traducirse en varios miles de pesos adicionales por mes.

Cómo se constituye un plazo fijo y qué tener en cuenta

Constituir un plazo fijo es un procedimiento sencillo que puede hacerse desde la banca online o desde las aplicaciones móviles. El usuario selecciona el monto, el plazo deseado (30, 60, 90 días o más) y confirma la operación. Al vencimiento, el banco acredita automáticamente el capital más los intereses generados en la cuenta.

No obstante, es importante recordar que, una vez constituido, el dinero queda inmovilizado durante el período pactado. No se puede retirar ni cancelar anticipadamente sin perder el rendimiento. Por eso, conviene asegurarse de no necesitar esos fondos en el corto plazo.

Para aquellos que buscan diversificar sus ahorros, algunos bancos también ofrecen plazos fijos UVA ajustados por inflación, aunque con períodos mínimos de 90 días. Esta opción puede ser más rentable en contextos inflacionarios, aunque requiere una mayor inmovilización de capital.