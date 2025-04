El gobierno prepara medidas económicas para incentivar el uso de dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el gobierno está evaluando nuevas medidas económicas, enfocándose en aumentar los recursos monetarios necesarios para promover el crecimiento económico. En su intervención en la Expo EFI 2025, destacó que en las próximas dos semanas se darán a conocer decisiones específicas que impulsarán el uso de dólares en el país.

"Necesitamos que esta monetización se materialice para que la economía siga creciendo", sostuvo el ministro, subrayando la importancia de contar con una mayor circulación de dinero para alcanzar los objetivos económicos del gobierno. En este contexto, Caputo remarcó que "esta es una economía que está preparada para crecer mucho más de 6%, pero necesita nafta", haciendo referencia a la necesidad de recursos monetarios para impulsar el crecimiento económico de manera sostenida.

El ministro enfatizó que uno de los mayores desafíos es la "remonetización de la economía", un proceso que considera esencial para revitalizar el país. "Tenemos el desafío de remonetizar la economía porque está en un nivel muy bajo. Está en menos de la mitad de lo que lo es normalmente", explicó, destacando la urgencia de este proceso como un motor fundamental para el desarrollo económico del país.

Medidas para incentivar el uso de dólares

Caputo agregó que las medidas para fomentar el uso de los dólares se anunciarán dentro de dos semanas, y subrayó que estas decisiones se orientan a asegurar la estabilidad y el crecimiento económico. "En las próximas dos semanas vamos a anunciar medidas que va a fomentar el uso de los dólares", señaló, indicando que la monetización de estos recursos será clave para el futuro de la economía nacional.

En este marco, el ministro defendió también la reciente decisión del gobierno de transferir utilidades del Banco Central al Tesoro Nacional, una medida que había generado controversia entre economistas. Caputo justificó la transferencia, argumentando que “son utilidades genuinas producto de la baja del riesgo país” y aclaró que el dinero no se destinará a financiar el gasto público, sino a ser utilizado como reserva para cancelar deuda en caso de que los bancos no refinancien el 100% de la deuda en pesos. “No vamos a usar esa plata para financiar gasto, sino que será reserva para cancelar deuda en caso que los bancos no refinancian 100% de la deuda en pesos porque están orientados a prestarle al sector privado”, explicó.

El ministro también se refirió a la reciente salida del cepo cambiario, destacando que esta medida no generó "ningún stress" en los mercados, y resaltó que el dólar libre está tendiendo a converger con el dólar oficial. "El dólar libre está tendiendo a converger a lo que era el dólar oficial", subrayó, lo que a su juicio muestra una estabilización en los mercados cambiarios tras la eliminación de las restricciones.

Un enfoque distinto al de la era Macri: ordenamiento macroeconómico primero

Caputo destacó la diferencia entre la salida del cepo durante el gobierno de Mauricio Macri y la estrategia actual. Según el ministro, en la administración anterior se levantaron las restricciones cambiarias antes de resolver los problemas macroeconómicos, lo que generó una "expectativa positiva" pero no resolvió las bases estructurales de la economía. "La secuencia fue a la inversa que a la salida del cepo en la era Macri porque en aquel momento se salió primero del cepo porque había expectativa positiva, pero no se habían resuelto los problemas macro. Nuestro enfoque fue distinto, primeros resolvimos los problemas macro y luego sacamos el cepo", explicó.

Caputo también destacó el enfoque estratégico del gobierno para lograr un ordenamiento económico previo a la liberación de las restricciones cambiarias, lo que a su juicio permitió alcanzar un "acuerdo atípico con el FMI" y, por lo tanto, generar las condiciones necesarias para una salida más controlada y menos traumática.

Por último, el ministro exhortó a los empresarios, financistas e inversores presentes a abandonar la idea de que "Argentina es lo mismo de siempre". Según Caputo, "hay un cambio fundamental", y sostuvo que "la baja del costo argentino no viene más por devaluaciones. La baja viene por cuatro factores: seguir bajando impuestos, desregulando, abrir la competencia y desde el sector privado hay que volver a invertir". Estas afirmaciones subrayan la importancia de fomentar un entorno económico estable y competitivo, que permita al sector privado jugar un papel crucial en el crecimiento y la inversión en el país. (Con información de NA)

