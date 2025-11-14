La Sociedad Rural en Entre Ríos invita a jornada con el economista Fausto Spotorno en Victoria

REDACCIÓN ELONCE
La Sociedad Rural Argentina Entre Ríos, convocó a productores a una jornada en Victoria con la exposición del economista Fausto Spotorno y una visita técnica al establecimiento Las Marías. Análisis económico y recorrido por un feedlot modelo.
La Sociedad Rural Argentina – Distrito 7, encabezada por su director Juan Diego Etchevehere, convocó a una jornada abierta en la ciudad de Victoria destinada a productores, técnicos y dirigentes del sector agropecuario. El encuentro, que se desarrollará este sábado 15 de noviembre desde las 10:00 en el salón Docks, propone una mañana de análisis, intercambio y experiencias de campo.
El evento contará con la participación del economista Fausto Spotorno, quien brindará una conferencia sobre la economía argentina que viene, en la que abordará las perspectivas macroeconómicas, el escenario inflacionario y los desafíos para el sector productivo en 2026. La disertación será seguida de un almuerzo de camaradería, instancia que permitirá el diálogo directo entre los asistentes y el especialista.
Tras el almuerzo, la jornada continuará con una charla participativa donde los productores podrán compartir inquietudes, experiencias y propuestas vinculadas a la realidad agropecuaria entrerriana.
Visita técnica al establecimiento Las Marías
Durante la tarde, los participantes realizarán una visita guiada al establecimiento Las Marías, donde se presentará un feedlot de vanguardia reconocido por su sistema de conversión eficiente de granos en carne. Esta recorrida busca mostrar el potencial de la innovación tecnológica aplicada a la producción ganadera, con prácticas sostenibles y orientadas a mejorar la rentabilidad del sector.
La jornada en Victoria se perfila como un espacio de actualización y encuentro para el ámbito rural entrerriano, con la presencia de referentes nacionales y experiencias locales que ponen en valor la producción agropecuaria.