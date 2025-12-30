“Decepcionante”: la actividad económica cayó en noviembre y desaceleró el crecimiento interanual

Un informe privado advirtió que la economía registró una contracción mensual en noviembre y mostró una menor expansión interanual. La industria y el comercio explicaron gran parte del freno, aunque las perspectivas para 2026 fueron calificadas como positivas.
La actividad económica cayó en noviembre al registrar una contracción de 0,8% en la comparación mensual y una desaceleración del crecimiento interanual, según reflejó el Índice General de Actividad (IGA) elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres, que calificó el resultado como “decepcionante”.
De acuerdo al informe, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el nivel general de actividad mostró en noviembre de 2025 un crecimiento interanual de 1,6%. Sin embargo, ese desempeño resultó inferior al observado en meses previos y evidenció una pérdida de impulso en el repunte que venía mostrando la economía. En el acumulado de los once meses transcurridos del año, la suba alcanzó el 5,4%.
El reporte señaló que la contracción mensual de noviembre cortó la racha expansiva registrada en los últimos meses, mientras que la medición interanual se desaceleró como consecuencia, principalmente, del retroceso de sectores clave. En la comparación interanual, la industria manufacturera cayó 3,7% y el comercio retrocedió 0,7%, lo que incidió de manera directa en el resultado general.
En la comparación contra diciembre de 2024, la actividad económica creció 1,8%, aunque desde la consultora advirtieron que el dato no alcanzó para compensar la señal negativa que dejó el desempeño mensual del penúltimo mes del año.
Expectativas para 2026
Pese al registro adverso de noviembre, el informe mantuvo una visión optimista hacia adelante. “A pesar del registro decepcionante de noviembre, las perspectivas para 2026 son positivas”, sostuvo la consultora en su análisis de proyecciones.
En ese sentido, estimó que el escenario próximo podría verse favorecido por “el mayor orden tanto a nivel macroeconómico como a nivel político, junto con el avance de la agenda de reformas del gobierno nacional”. Según el estudio, estos factores deberían traducirse en una baja del riesgo país, mayores niveles de inversión y un mejor acceso al crédito, además de un incremento en los ingresos de las familias, lo que permitiría impulsar nuevamente la actividad económica.
No obstante, el informe advirtió que el proceso no será homogéneo. “Estamos atravesando una etapa de transición productiva, donde esperamos ver desempeños heterogéneos entre los distintos sectores”, planteó la consultora, al señalar que algunos rubros podrían mostrar una recuperación más rápida que otros.
El desempeño sectorial en noviembre
El análisis sectorial mostró resultados dispares. En agricultura y ganadería, el agro registró en noviembre una suba interanual de 8,9%, impulsada por una muy buena campaña triguera que apuntó a alcanzar un récord histórico en toneladas producidas. Sin embargo, el acumulado de los once meses del año reflejó una leve merma de 0,3%.
La industria manufacturera fue uno de los sectores más afectados. Noviembre no resultó un buen mes en términos productivos, ya que la mejora de octubre fue revisada a la baja y el onceavo mes del año sumó una fuerte caída de 1,8% mensual, según la serie desestacionalizada del IPI-OJF. En términos interanuales, la producción industrial cayó 3,7%, dejando una suba acumulada de apenas 1,6%.
Dentro del sector industrial, se destacó la fuerte baja de la producción automotriz. Con 37.961 unidades producidas, el rubro mostró una contracción de 29,3% respecto del mismo mes del año pasado y de 19,6% en relación a octubre.
En electricidad, gas y agua, los servicios públicos anotaron en noviembre una contracción de 0,5%, acumulando una baja de 1,5% en los once meses del año. En el detalle del servicio eléctrico, Cammesa informó una caída interanual de 4,4% en la generación, asociada a una menor demanda residencial.
Por el contrario, el sector de minas y canteras mostró un desempeño positivo, con un avance interanual de 9,2% en noviembre y una suba acumulada de 7,3% a falta de un mes para cerrar el año. El crecimiento continuó liderado por Vaca Muerta: datos del Ministerio de Energía de Neuquén reflejaron un incremento anual de 28% en la producción de petróleo crudo, mientras que la producción de gas natural cayó 3%.