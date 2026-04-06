Guillermo Bernaudo analizó el impacto del combustible, la quita de impuestos y las exportaciones récord

REDACCIÓN ELONCE
El diálogo con Elonce, Guillermo Bernaudo analizó el impacto del combustible, el estado de las economías regionales y las políticas para sostener la producción entrerriana.
En un contexto marcado por la suba de costos y la incertidumbre económica, Guillermo Bernaudo, Ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, brindó a Elonce un panorama detallado sobre la situación del sector productivo en la provincia. El funcionario abordó el impacto del aumento del combustible, las condiciones climáticas y el desempeño de las exportaciones durante 2025.
En relación al clima, destacó: “Estas lluvias vienen bien para el pasto de la ganadería. Pero pueden ponerse pesadas”. En ese sentido, remarcó que si bien las precipitaciones favorecen a la actividad ganadera, también pueden generar complicaciones si se intensifican.
Por otro lado, puso el foco en uno de los principales problemas del sector: “El aumento del combustible afecta a la producción. Los arroceros están muy preocupados porque el arroz es altamente demandante de combustible y fertilizantes. Para lograr rentabilidad, es necesario producir unos 12 mil kilos. Esto genera preocupación de cara a la próxima campaña”.
Preocupación en el sector arrocero y agrícola
Bernaudo explicó que el contexto actual genera incertidumbre en la planificación de las próximas campañas: “En mayo empiezan a preparar las tierras. Al igual que el trigo, que el año pasado fue la estrella y el gran responsable del aumento de exportaciones. Se pone vidrioso el escenario con la suba del combustible”.
Además, describió la pérdida de rentabilidad en términos concretos: “Esta muy parado por los buques y el precio no levanta. Con dos kilos de arroz comprabas un litro de gasoil. Hoy necesitás 9 kilos de arroz”.
Pese a este panorama, destacó el desempeño exportador reciente: “Fue récord de exportaciones el 2025. Un aumento del 88%. Fue un año muy bueno. Somos la segunda provincia que más creció. El trigo, el maíz, la soja, la carne vacuna y la aviar, y los lácteos son los cinco rubros mayores. Luego la miel, la madera y la industria química”.
Medidas del Estado y simplificación administrativa
El ministro también detalló las políticas implementadas para acompañar al sector productivo: “El Estado pone las condiciones. La provincia juega con mejorar caminos y habilitar trámites administrativos”.
En ese marco, destacó avances en desburocratización: “Se eliminaron trámites innecesarios. La cantidad de kilómetros que tenían que hacer los productores para hacer papeleo era un ida y vuelta a la luna por año. Era una pérdida de tiempo y recursos. Salió la ley de habilitaciones ambientales además, que ha simplicado enormemente”.
Asimismo, adelantó incentivos para inversiones: “Estamos trabajando sobre el RINI, para que las empresas que hacen inversiones medianas no paguen impuestos por 15 años”. También mencionó cambios en normativas: “La marca había que revalidarla cada dos años. Ahora es cada 10. No se pierde. Le sacamos problemas de la cabeza al productor”.
Proyección internacional y financiamiento
Bernaudo resaltó la participación en misiones comerciales: “Hemos estado en Alemania, vamos a ir a Brasil. La de Shanghái se complicó por la Guerra. Vamos a ir a París dentro de dos meses”.
También anticipó mejoras arancelarias: “El 1 de mayo empieza a regir la baja de aranceles. Por ejemplo, la miel que exportamos paga un 17, ahora va a pagar 0… La carne paga el 20, ahora el 0”.
En cuanto al financiamiento, señaló: “Líneas de financiamiento hay del BICE. Pueden consultar en la página web. Créditos a valor producto. La ventaja que tiene es que sabe la cantidad de kilos que va a pagar”.
Finalmente, planteó gestiones ante Nación por el costo del combustible: “Hay un impuesto dentro del combustible que es para el mantenimiento de rutas. Queremos ver si se les puede sacar”.
El funcionario también destacó medidas provinciales recientes, como la reducción del costo fijo de electricidad para el sector arrocero, en busca de aliviar la carga durante los meses de menor actividad y sostener la producción.