Entre Ríos impulsa agenda de planificación foresto industrial junto al CFI y otras provincias

Para construir una agenda estratégica a largo plazo específica del sector foresto industrial, expertos del Ministerio de Desarrollo Económico participaron de la Hoja de ruta forestal convocada por el Consejo Federal de Inversiones.
Para construir una agenda estratégica a largo plazo específica del sector foresto industrial, expertos del Ministerio de Desarrollo Económico participaron de la Hoja de ruta forestal convocada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Entre Ríos es la tercer provincia con mayor superficie de bosques cultivados en el país, y desde el gobierno provincial buscan atraer inversiones para transformar el potencial forestal en valor agregado, empleo y apertura de nuevos mercados. Para ello, es necesario trabajar en acuerdos que integren logística, incentivos fiscales y herramientas financieras.
Con el objetivo de iniciar un proceso de planificación federal donde autoridades de 19 provincias expusieron sobre la realidad foresto industrial, el encuentro fue convocado en la sede de CFI en Buenos Aires por su presidente, Ignacio Lamothe. Durante la reunión se trabajó en torno a las oportunidades y desafíos que se tiene por delante, además de dialogar en mesas de trabajo específicas.
En esta etapa de la Hoja de ruta forestal se abordaron dos grandes ejes temáticos, Producción y valor agregado; y Gobernanza y gestión territorial forestal. Entre los principales temas abordados, destacaron el desarrollo de construcción con madera, la incorporación de nuevas tecnologías, los servicios ambientales del bosque y mercados de carbono. Asimismo, la gestión integral del fuego y las energías renovables a partir de biomasa forestal.
Al cierre de la jornada, se expusieron los principales consensos alcanzados, y desde el CFI anunciaron que se elaborará un documento para las próximas etapas de la Hoja de ruta forestal. Participó en representación de Entre Ríos la coordinadora del Área Forestal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Lorna Sacks.