Eliminaron las retenciones a aceites lubricantes y líquidos para motores.

El Gobierno nacional eliminó las retenciones para aceites lubricantes y líquidos destinados a motores. La disposición fue establecida a través del Decreto 811/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial.

El beneficio abarca aceites de petróleo o de mineral bituminoso (que contienen betún), o aquellos que tengan un contenido superior o igual al 70% de estos aceites. También incluye preparaciones en las que estos aceites constituyan el elemento base.

El beneficio no aplica a preparaciones que contengan biodiesel ni a desechos de aceites. “La medida se alinea con la continuación del trabajo para aliviar costos de las cadenas industriales”, señaló la Secretaría de Energía en un comunicado que identificó Noticias Argentinas.

Según datos del período enero/septiembre de 2025, 51 empresas exportaron estos productos por más de 64 millones de dólares. Este volumen totaliza más de 54 millones de kilos. Los productos tienen como destino países miembros del Mercosur, Estados Unidos, Europa y África.

La eliminación de la alícuota va en línea con el Decreto N° 305/25. Mediante esa normativa, se eliminaron las retenciones para casi el 90% de los productos industriales con valor agregado.

Entre estos productos se incluyen agropartes, maquinaria agrícola, óptica, autopartes, y cosméticos. La aplicación del Decreto N° 305/25 benefició a más de 3.500 empresas, lo que representa casi el 40% de las que exportan en Argentina.