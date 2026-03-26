El Gobierno evalúa bajar las retenciones a la exportación de autos

El Ejecutivo nacional tiene listo un decreto para reducir impuestos a exportaciones automotrices, pero su aplicación dependerá de la evolución de la recaudación en marzo.
El Gobierno nacional avanzó en un decreto para reducir de manera gradual las retenciones a la exportación de autos, una medida que ya fue comunicada a las terminales automotrices, aunque su implementación dependerá de la evolución de la recaudación tributaria.
La iniciativa, impulsada por el equipo económico, apunta a mejorar la competitividad del sector en un contexto de caída de la producción y de las exportaciones. Sin embargo, la decisión final se tomará en las próximas semanas, en función de los ingresos fiscales correspondientes a marzo.
Fuentes oficiales señalaron que si la recaudación continúa mostrando una baja en términos reales, el Gobierno podría postergar la oficialización del decreto.
Cómo será la reducción de retenciones
El esquema diseñado prevé una disminución progresiva del derecho de exportación, que actualmente es del 4,5%, hasta alcanzar el 0% hacia fines de 2026.
Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para incentivar las exportaciones y aliviar la carga impositiva que enfrenta la industria automotriz, indica Infobae. Actualmente, los vehículos exportados reciben un reintegro del 7%, mientras que las autopartes no pagan retenciones y cuentan con devoluciones del 5,5%.
Desde el sector sostienen que los altos costos fiscales afectan la competitividad frente a otros países de la región, por lo que consideran clave avanzar con esta reducción.
Impacto en la producción y exportaciones
De acuerdo a estimaciones de la industria, la eliminación de las retenciones podría generar un aumento de entre 20.000 y 25.000 unidades adicionales destinadas a exportación.
El contexto actual muestra un escenario complejo. En febrero se produjeron 29.632 vehículos, lo que representó una caída del 30,1% en comparación con el mismo mes del año anterior.
En el acumulado del primer bimestre, la producción alcanzó 50.630 unidades, también con una baja interanual del 30,1%.
Caída de exportaciones y presión fiscal
Las exportaciones tampoco lograron recuperarse. En febrero se enviaron al exterior 15.991 vehículos, un 28,9% menos que en igual período de 2025.
En los primeros dos meses del año, las ventas externas sumaron 25.750 unidades, con una caída del 23,4% interanual.
El desempeño del mercado brasileño también influyó en estos resultados, ya que redujo su demanda de vehículos argentinos, uno de los principales destinos de exportación.
En este contexto, la carga impositiva sigue siendo un factor determinante. Actualmente, cerca del 13% del precio de exportación de un vehículo corresponde a impuestos, lo que limita la competitividad del sector.
El Gobierno analiza esta medida como una herramienta clave para revertir la caída de las exportaciones y estimular la producción, aunque su implementación quedará sujeta al equilibrio fiscal en el corto plazo.