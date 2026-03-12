El dólar oficial cerró estable el jueves a $1415

El dólar minorista cotiza a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,5.
El dólar oficial cayó este jueves en el segmento mayorista y quedó por debajo de los $1.400, en una jornada que volvió a estar marcada por la incertidumbre en el panorama internacional, y a la espera del próximo dato de inflación en donde el mercado espera que se ubique en torno al 2,6%-2,8%.
A nivel mayorista, el tipo de cambio retrocedió $1,5 y cerró a $1.394,5 para la venta. Así, la distancia con el techo de la banda, que este jueves se ubicó a $1.626,47, cae al 16,6%. El volumen operado en el segmento contado superó los u$s527,1 millones.
En tanto, los contratos de dólar futuro anotaron subas generalizadas de hasta el 0,3%. El mercado "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.413,5 para fines de marzo. En la rueda, se transaccionaron futuros por u$s1.251 millones.
El dólar minorista cotiza a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). Asimismo, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,5. En tanto, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), este se posicionó a $1.419,08.
Por otro lado, los dólares paralelos operan dispares. El dólar MEP cae 0,1% a los $1.412,75, mientras que el contado con liquidación (CCL) sube 0,1% a $1.457,40. El dólar blue sube a $1.420 para la venta, según un relevamiento de Ámbito.
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves la inflación de febrero, luego de la sorpresiva desaceleración IPC en la Ciudad de Buenos Aires, que se ubicó en 2,6%. El principal impulso del aumento de precios estuvo concentrado en los servicios y, dentro de los alimentos, en la carne, que viene registrando subas sostenidas hace meses.
Después de conocerse el dato en CABA, la economista de GMA Capital, Rocío Bisang, señaló en diálogo con Ámbito, que la inflación de febrero podría estar por debajo del umbral previsto por las consultoras, que estimaron que el IPC se ubicaría entre el 2,8% y el 3% en febrero. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) proyectó un 2,7%.
El BCRA acumuló más de u$s3.000 millones en lo que va del año
Mientras tanto, el mercado también enfrentará este jueves una jornada de licitación en donde la clave estará puesta en el rollover y en el grado de premio que pueda brindar la Secretaría de Finanzas en las Lecaps.
Mientras tanto, el BCRA continúa interviniendo en el mercado cambiario. En la última rueda, la autoridad monetaria compró u$s86 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que representa el segundo mejor registro en lo que va de marzo. Con estas operaciones, el organismo ya acumula compras por u$s3.206 millones en lo que va de 2026.
Desde el 5 de enero, el BCRA viene comprando divisas en todas las ruedas del mercado oficial. Aunque inicialmente había anticipado que absorbería hasta un máximo del 5% del volumen operado para evitar generar volatilidad, las adquisiciones terminaron superando ampliamente ese porcentaje sin provocar presiones significativas sobre el tipo de cambio.
Sin embargo, el contexto internacional mantiene su impacto sobre las reservas brutas. Este miércoles cayeron u$s272 millones y se ubicaron en u$s45.771 millones. Fuentes oficiales atribuyeron la baja principalmente a la caída en la cotización del oro, un factor que viene explicando parte de la volatilidad reciente en las arcas del Banco Central.
A pesar de ello, el balance de intervenciones cambiarias del año sigue siendo positivo. No obstante, las reservas netas continúan en terreno negativo y se ubican actualmente en torno a los -u$s1.239 millones.