Diputada quiere cobrar impuesto a ganaderos por emisiones de gas: lo que opina el Gobierno

El proyecto propone la Tasa Ambiental sobre el Metano a productores ganaderos. El campo explotó: “reduce producción”. En tanto, el Gobierno se refirió al impuesto al gas de las vacas: “Es pegarse un tiro en el pie”, consideraron.
Diputada quiere cobrar impuesto a ganaderos por emisiones de gas. Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense por la diputada del kirchnerismo Lucía Lorena Klug (Unión por la Patria), cercana a Juan Grabois, generó un escándalo en el sector agropecuario al proponer cobrar un "impuesto" al gas metano que emiten las vacas durante su proceso digestivo.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa busca crear la "Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)", que obligaría a los productores ganaderos a pagar en función de los kilogramos de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) emitidos, calculados en relación a la cantidad de cabezas de ganado.
El rechazo del campo y la inviabilidad técnica
El proyecto, presentado como un esquema de "Responsabilidad Extendida del Productor" para mitigar las emisiones, generó una condena inmediata del sector rural.
CARBAP: La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) fue tajante. Su presidente, Ignacio Kovarsky, sentenció: "Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción", rechazando una nueva carga impositiva sobre la ganadería bonaerense.
Oposición: El diputado provincial Luciano Bugallo (Coalición Cívica) calificó la iniciativa como un "impuesto a los pedos de las vacas" y denunció que el proyecto es impracticable porque no existe tecnología accesible y verificable para medir las emisiones de metano individualmente en cada establecimiento ganadero.
Klug argumentó que la ganadería representa el 19% del metano provincial. Sin embargo, fuentes legislativas aseguran que el proyecto no tiene apoyo de otros bloques y que su futuro parlamentario es "casi nulo" debido a la falta de consenso y las objeciones técnicas.
Lo que opina el Gobierno nacional
El Gobierno Nacional hizo mención al impuesto que presentó la diputada provincial Lucía Lorena Klug (Unión por la Patria) sobre cobrar un impuesto al gas metano que emiten las vacas. “Es pegarse un tiro en el pie”, manifestaron.
“Sería absurdo. Es pegarse un tiro en el pie", indicó el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.
El funcionario se refirió al proyecto presentado en la Legislatura bonaerense, que propone cobrar un impuesto a los flatos y eructos de las vacas y busca crear la "Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)".
Según supo la Agencia Noticias Argentinas con declaraciones a Radio Rivadavia, Lavigne se mostró indigando frente al nuevo impuesto que propuso la diputada kirchnerista Klug, cercana a Juan Grabois.
“Están al revés de lo que se intenta hacer”, sostuvo y agregó: “Empezar a hacer todo este tipo de impuestos lo único que genera es impedir al productor tener una certidumbre de cómo va a ser su negocio para los próximos dos años, e intentar incentivar a que no suceda”.
A su vez, respaldó al sector agropecuario y ganadero del país, y afirmó que “son los que te mueven la economía argentina en general”. (Fuente: NA).