Jubilados pueden ahorrar en supermercados con descuentos y reintegros de ANSES

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan con una serie de descuentos especiales en supermercados y otros comercios adheridos al programa Beneficios Capital Humano.

La iniciativa reúne acuerdos entre organismos públicos, entidades financieras y empresas privadas con el objetivo de ofrecer promociones y reintegros en consumos cotidianos. Actualmente, el programa alcanza a más de 7.000 comercios y más de 12.000 puntos de venta distribuidos en distintas localidades del país.

Entre los beneficios más utilizados aparecen los descuentos en supermercados, donde las promociones oscilan entre el 10% y el 20%, dependiendo de la cadena y del tipo de producto adquirido.

Qué cadenas ofrecen descuentos

Según la información de Ámbito, los beneficios alcanzan a algunas de las principales cadenas del país.

Entre los comercios adheridos figuran Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea, Día, La Anónima, Josimar y Chango Más, entre otros. Cada empresa aplica condiciones particulares respecto a porcentajes de descuento, topes de reintegro y productos incluidos en las promociones.

En Carrefour, por ejemplo, el beneficio alcanza el 10% sobre los rubros adheridos y contempla un tope de reintegro de hasta $35.000. En el caso de Día, el descuento también es del 10%, aunque con un límite de $2.000 por operación y posibilidad de combinarlo con otras promociones vigentes.

Descuentos de hasta el 20%

Las cadenas Jumbo, Disco y Vea ofrecen un esquema que combina un 10% de descuento general con rebajas de hasta el 20% en productos de limpieza y perfumería.

Por su parte, Coto y La Anónima aplican descuentos del 10% en los rubros incluidos dentro del programa, sin límites de devolución establecidos para las promociones vigentes.

Entre las propuestas destacadas también aparece Josimar, que ofrece un descuento del 15% sobre los productos alcanzados por el acuerdo.

Cómo acceder a los beneficios

El acceso a los descuentos en supermercados es automático y no requiere realizar trámites ni inscripciones previas.

Para utilizar el beneficio, los jubilados y pensionados deben abonar sus compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde perciben sus haberes previsionales. El sistema identifica al beneficiario y aplica el descuento correspondiente según las condiciones vigentes en cada comercio.

En algunos casos la rebaja se realiza directamente al momento de la compra, mientras que en otros se acredita posteriormente mediante reintegros.