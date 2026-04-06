Créditos personales de $40.000.000: quiénes acceden y tasas en abril

Los créditos personales de $40.000.000 se posicionan como una de las principales herramientas financieras en abril de 2026 para quienes buscan afrontar gastos importantes, reorganizar su economía o encarar proyectos personales. Las entidades bancarias ofrecen distintas alternativas que varían en tasas, montos y requisitos, lo que obliga a los usuarios a analizar en detalle cada propuesta antes de tomar una decisión.

En el actual contexto económico, bancos como BBVA, Banco Nación y Banco Provincia disponen de líneas de financiamiento con montos elevados y condiciones específicas. En todos los casos, el perfil crediticio del solicitante resulta determinante para definir tanto la aprobación como el costo final del crédito.

Estas opciones están orientadas principalmente a trabajadores en relación de dependencia, autónomos y jubilados, con exigencias vinculadas a ingresos, antigüedad laboral y nivel de endeudamiento previo. Además, cada entidad establece límites en la relación entre cuota e ingreso, con el objetivo de garantizar la capacidad de pago del solicitante.

Opciones disponibles y condiciones

En el caso del BBVA, los créditos personales permiten acceder hasta $40.000.000 de manera online y hasta $70.000.000 si se gestiona en sucursal. El plazo máximo de devolución es de 60 meses y la tasa es fija durante todo el período.

Foto: Archivo Elonce.

Las tasas vigentes en esta entidad presentan una TNA del 132% y una TEA que puede alcanzar hasta el 249,85%, dependiendo del perfil del cliente. Entre los requisitos principales se destacan una edad de entre 18 y 74 años, ingresos mínimos de $308.200 y una antigüedad laboral que varía según la situación del solicitante. Además, la cuota no puede superar el 30% del ingreso neto.

Por su parte, el Banco Nación ofrece créditos personales de $40.000.000 dentro de un tope mayor que llega a los $100.000.000. Está dirigido a empleados en relación de dependencia, con un plazo de hasta 72 meses y condiciones más favorables para quienes perciben su salario en la entidad.

Diferencias en tasas y acceso al financiamiento

En el Banco Nación, quienes cobran su sueldo en la entidad acceden a tasas más bajas en comparación con otras opciones del mercado. La TNA es del 60% y la TEA alcanza el 79,59%, mientras que el Costo Financiero Total con TEA se ubica en el 102,36%.

En este caso, la cuota mensual no debe superar el 35% de los ingresos netos, y el banco realiza una evaluación integral del nivel de endeudamiento del cliente antes de aprobar el crédito. El trámite puede realizarse tanto de manera online como presencial, presentando documentación básica como DNI y comprobantes de ingresos.

Foto: Archivo Elonce.

Por otra parte, el Banco Provincia, en tanto, ofrece créditos personales con un tope de hasta $50.000.000, permitiendo acceder a los $40.000.000 dentro de ese límite. El plazo máximo es de 72 meses y la tasa fija anual se ubica en el 98%.

Cómo solicitarlos y qué tener en cuenta

Esta línea está destinada a empleados del sector público y privado, así como a jubilados que perciben sus haberes en la entidad. Una de las características destacadas es la rapidez en la acreditación del dinero, que suele concretarse dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación.

Como referencia, por cada $100.000 solicitados a 72 meses, la cuota mensual estimada ronda los $8.680,95, lo que permite dimensionar el costo del financiamiento en el largo plazo.

En todos los casos, los especialistas recomiendan evaluar cuidadosamente las condiciones antes de solicitar créditos personales de $40.000.000, teniendo en cuenta no solo la tasa de interés, sino también el costo financiero total, los plazos y la capacidad real de pago. La elección adecuada puede marcar la diferencia entre una herramienta útil y un compromiso financiero difícil de sostener.