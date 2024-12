Confirman el pago del aguinaldo a empleados y jubilados provinciales “antes de fin de año”

Aguinaldo a empleados y jubilados provinciales. El Gobierno de Entre Ríos se encuentra trabajando en las definiciones necesarias para cumplir con el pago del segundo medio aguinaldo de 2024 para los trabajadores estatales antes de finalizar el año. Así lo confirmó Uriel Brupbacher, secretario de Hacienda y Finanzas de la provincia.

En una entrevista brindada al portal Dos Florines, Brupbacher detalló que la provincia se encuentra en condiciones financieras de hacer frente al pago de este compromiso laboral sin mayores complicaciones.

Según lo expresado por el funcionario, estarían “en condiciones”, luego de haber completado el pago de sueldos, de abonar el medio aguinaldo en el transcurso del corriente mes sin ningún tipo de inconveniente. “Si bien no tengo los números finales, de alguna manera no tendríamos que estresar tanto la caja para poder cumplir antes de fin de año con el aguinaldo”, señaló Brupbacher.

De esta forma, el gobierno provincial avanza con optimismo en cuanto a la viabilidad del pago dentro de los plazos establecidos.

Uriel Brupbacher. Elonce

Cuentas ordenadas y estabilidad financiera en la provincia

En cuanto a la situación financiera general de la provincia, Brupbacher destacó que “las cuentas están ordenadas”. El secretario de Hacienda explicó que, a principios de la gestión, la administración provincial debió enfrentar un escenario complejo relacionado con el costo financiero.

Sin embargo, aseguró que actualmente “estamos con recursos suficientes para ir cumpliendo con el cronograma, sin tener que tomar esos créditos de corto plazo” que habían sido utilizados para cubrir deudas y garantizar el pago de salarios en el pasado.

El funcionario detalló además el impacto de estos créditos, señalando que durante el año “se nos tienen que haber ido aproximadamente 1.600 o 1.700 millones de pesos en intereses”.

A pesar de este gasto, Brupbacher aclaró que siempre se priorizó el pago dentro de los primeros días del mes del cronograma salarial, a pesar del costo financiero adicional que esto implicaba. “En las mesas paritarias siempre le decía a los gremios que a esto no lo escribimos en ninguna parte, pero era parte de la oferta. Había provincias que el cronograma no era de cinco días, sino de 15. Siempre priorizamos esos cinco días de pago a costa del costo financiero”, afirmó.

Sostenibilidad y previsión financiera en la deuda externa

Uno de los temas centrales del balance de gestión fue la sostenibilidad de la deuda externa y los vencimientos de deuda en dólares que enfrenta la provincia. Según Brupbacher, Entre Ríos deberá afrontar vencimientos por 45 millones de dólares en febrero y 65 millones de dólares en agosto de 2025.

“Son cumplibles hasta el momento, al menos el primero. El otro, con las proyecciones estaríamos en condiciones. De todos modos, estamos también buscando en el Presupuesto la utilización de endeudamiento para no estresar tanto ni los sueldos ni el gasto corriente”, explicó el secretario de Hacienda.

Para poder manejar de mejor manera esta situación, Brupbacher sugirió que el cambio de deuda en dólares por deuda en pesos podría ser una “herramienta alternativa”. En este sentido, explicó que están trabajando en la autorización presupuestaria necesaria para hacer ese cambio, destacando que “recién ahora el mercado financiero va asomando para hacerlo”.

A pesar de las opciones que se están evaluando, el funcionario subrayó que no se puede prever con certeza cuál será la estrategia elegida, ya que dependerá de las condiciones del mercado financiero argentino en el momento adecuado.

En relación a la deuda corriente, Brupbacher mencionó que no se descarta la posibilidad de emitir títulos de Letras para liberar caja y así cumplir con el crédito internacional. Sin embargo, insistió en que las decisiones finales dependerán de los movimientos del mercado financiero en los próximos meses. “Si bien vamos evaluando distintos escenarios, hoy no me atrevería a aventurar cuál puede ser la opción que tomemos”, concluyó.

Más noticias