Cajeros automáticos: cuánto dinero se puede sacar por día en 2026

Conoce cuánto dinero se puede sacar por día en cajeros automáticos según cada banco en 2026 y cómo ampliar los límites de extracción.
A pesar del crecimiento de las billeteras virtuales y las transferencias electrónicas, los cajeros automáticos siguen siendo clave para los gastos cotidianos en Argentina. Con la llegada de 2026, los bancos aseguraron que no hubo modificaciones masivas en los límites diarios de extracción, pero destacaron que estos montos no son uniformes y dependen del banco, del tipo de cuenta y del perfil del usuario. Además, factores como el uso de cajeros propios o de otras redes y el historial financiero del cliente pueden influir en los topes disponibles.
“Los límites máximos varían según cada entidad y situación particular del cliente”, señalaron desde una de las principales entidades financieras. Esto significa que el dinero que se puede retirar por día en un cajero automático no es igual para todos los usuarios, por lo que resulta recomendable verificar el monto disponible antes de realizar operaciones de alta cuantía.
El efectivo sigue siendo una herramienta imprescindible, especialmente para quienes realizan pagos diarios o necesitan disponer de dinero en zonas donde las transferencias electrónicas o las billeteras virtuales no son tan prácticas. Los cajeros automáticos, con su acceso permanente y rapidez, continúan consolidándose como un pilar del sistema financiero argentino en 2026.
Límites de extracción según cada banco
Los montos diarios permitidos por los cajeros automáticos varían significativamente entre las principales entidades. Según la información oficial:
Banco Nación: hasta $1.000.000 por día.
Banco Provincia: tope de $400.000, ampliable desde la app.
Banco Ciudad: $800.000 diarios, ampliables hasta $1.200.000.
Banco Galicia: $400.000 en general y hasta $2.400.000 en cajeros propios.
ICBC: límite de $550.000.
BBVA: hasta $2.000.000, según perfil del cliente.
Banco Macro: máximo diario de $400.000.
Banco Santander: hasta $1.000.000 por día.
Estos límites, aunque oficiales, no siempre son rígidos. La mayoría de los bancos permite modificar el tope mediante sus plataformas digitales, ya sea por un período determinado o de forma permanente, dependiendo de la situación del usuario, indicó IProfesional.