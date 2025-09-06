Banco liquida computadoras y equipos desde $ 80.000 en una subasta online: cómo acceder

El Banco Ciudad, en conjunto con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), anunció una subasta pública online en la que se liquida computadoras, monitores y equipos de conectividad a precios por debajo del mercado. La iniciativa se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre de 2025 entre las 11 y 12 horas a través de la plataforma de subasta electrónica de la entidad financiera.
La propuesta incluye seis lotes con distintos equipamientos tecnológicos, cuyo precio base arranca en los $ 80.000. Se precisó que la subasta representa una oportunidad para pymes, profesionales y usuarios particulares que buscan renovar su equipamiento informático a un costo más accesible.
Entre los productos destacados figuran computadoras de escritorio, monitores de marcas reconocidas, equipos de almacenamiento y routers de conectividad, todos con garantía de funcionamiento.
Qué productos se incluyen en la liquidación
El Lote 1 ofrece 17 CPU de las marcas Lenovo, Dell y HP, en muy buen estado, con discos SSD y HDD en varios casos, más teclados y cables. El precio base es de $ 1.250.000.
El Lote 2 incluye 25 monitores Dell, HP, LG y Samsung, todos en funcionamiento, con un precio base de $ 220.000. Por otro lado, el Lote 5 cuenta con dos equipos de almacenamiento (storage IDM con tres módulos), a partir de $ 300.000.
Finalmente, el Lote 6 contiene routers Cisco 881, mini hubs de 8 puertos y un Kvm Trendnet 803, con un precio base de $ 80.000, la oferta más baja de la subasta. Estos equipos se presentan como opciones atractivas para empresas y usuarios que necesitan mejorar su infraestructura tecnológica.
Cómo participar de la subasta pública online
Para acceder a los lotes, los interesados deberán registrarse en el sitio oficial de Subastas Banco Ciudad, seleccionar el evento del 19 de septiembre y suscribirse. Luego, deberán cargar los datos personales, aceptar las condiciones de venta y presentar un comprobante de garantía equivalente al 10% del precio base del lote elegido.
Las ofertas se realizan únicamente de manera online, y cada participante deberá superar la propuesta del postor anterior. El sistema permite seguir en tiempo real el monto de las ofertas y la posición frente a otros usuarios.
Además, antes de participar, los interesados podrán observar los equipos en dos jornadas de exhibición: el 10 y el 15 de septiembre, de 10 a 13 horas, en Bartolomé Mitre 836, Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, Banco Ciudad y BICE ofrecen una alternativa confiable para acceder a equipos tecnológicos con precios competitivos y garantía de funcionamiento. (Con información de El Cronista)