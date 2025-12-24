Banco lanzó programa para impulsar el turismo interno en verano: descuentos y cuotas

El Banco Nación presentó el programa “Viaja +”, una iniciativa que ofrece créditos, descuentos y cuotas sin interés para viajar por Argentina. El lanzamiento busca fortalecer el turismo interno y las economías regionales.
El Banco de la Nación Argentina lanzó oficialmente el programa “Viaja +”, una iniciativa orientada a potenciar el turismo interno durante la temporada de verano mediante financiamiento accesible y promociones exclusivas para recorrer distintos destinos del país. El objetivo central fue ampliar el acceso al consumo turístico en un contexto de recuperación del sector, promoviendo decisiones de gasto planificadas, formales y al alcance de más personas.
El lanzamiento estuvo encabezado por el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, junto al secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, y el gerente general de la entidad, Gastón Álvarez. Durante la presentación, las autoridades detallaron el alcance del programa y destacaron su impacto esperado tanto en la actividad turística como en el consumo interno.
Desde la entidad explicaron que la propuesta se apoya en la escala del banco, que cuenta con más de 15 millones de clientes y unas 250 mil empresas en todo el país. Esta red permite que las herramientas financieras lleguen a cada región, impulsen las economías regionales y acompañen al sector turístico en uno de los períodos de mayor movimiento del año.
Créditos personales y beneficios en servicios turísticos
El programa “Viaja +” combinó créditos personales a sola firma con descuentos y planes de cuotas sin interés, disponibles a través de la aplicación BNA+ y del sistema de pagos MODO, en más de 2.500 prestadores adheridos a nivel nacional.
En materia de préstamos, el Banco Nación habilitó créditos personales a sola firma por hasta 5 millones de pesos, con una tasa fija del 28% TNA y plazos de devolución de 9, 12, 15 y 18 meses. El acceso es exclusivo desde la app BNA+ y está destinado a financiar gastos vinculados a balnearios, hotelería y hosterías.
Además, se establecieron beneficios específicos según el rubro. En balnearios, los usuarios acceden a un 10% de ahorro sin tope y hasta seis cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA+. En hotelería y hosterías, el programa ofrece hasta 12 cuotas sin interés.
La propuesta también incluyó un camino gastronómico, con un 20% de ahorro y un tope de 10 mil pesos por compra utilizando MODO desde BNA+. Para la compra de productos regionales, el beneficio alcanza un 20% de ahorro, con un tope mensual de 20 mil pesos y hasta tres cuotas sin interés.
En cuanto al transporte y los servicios turísticos, el programa contempla un 10% de ahorro sin tope y hasta tres cuotas sin interés en pasajes nacionales, hasta 12 cuotas sin interés en alquiler de autos y el mismo esquema de financiación para agencias de turismo.
BNA Viajes y alcance federal
Además de las promociones directas, el Banco Nación puso a disposición de sus clientes el portal BNA Viajes, una plataforma específica donde se concentran las ofertas, los prestadores adheridos y todas las opciones de financiación disponibles. Desde la entidad remarcaron que el programa tiene un alcance federal, con impacto directo tanto en destinos turísticos consolidados como en aquellos emergentes.
La iniciativa busca fortalecer actividades clave como la hotelería, la gastronomía, el transporte y los servicios recreativos, sectores que resultan estratégicos para la generación de empleo y el desarrollo regional.
La presentación se realizó en el Salón de Actos del Banco Nación y contó con la participación del vicepresidente segundo, Carlos Balter; los directores Armando Guibert y Gonzalo Pascual; funcionarios de la entidad y representantes de cámaras y asociaciones vinculadas al sector turístico.
Con “Viaja +”, el Banco Nación reforzó su rol como actor central en el financiamiento del consumo y la producción, apostando a dinamizar uno de los sectores más relevantes de la economía argentina. La información completa sobre el programa, los prestadores adheridos y las condiciones vigentes puede consultarse en el portal especial de Semana Nación.