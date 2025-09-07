Ayuda Escolar de septiembre: fechas de cobro y montos vigentes

En el marco del aumento del 1,90% que la ANSES aplicó a las asignaciones familiares desde este mes, la Ayuda Escolar de septiembre 2025 mantuvo sin cambios los valores establecidos en marzo. Se trata de uno de los beneficios más esperados por las familias con hijos en edad escolar, pero que, a diferencia de otras prestaciones, se actualiza solo una vez al año.

El monto general de la Ayuda Escolar quedó fijado en $42.039 para la mayoría del país. En tanto, en las zonas con beneficios diferenciales los importes son mayores: $56.075 en Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén y departamentos de Mendoza, Salta y Formosa); $70.135 en Zona 2 (Chubut); y $83.797 en las Zonas 3 y 4 (Catamarca, Jujuy y Salta en áreas mineras, además de Santa Cruz y Tierra del Fuego).

Estos montos se mantendrán congelados hasta marzo de 2026, cuando se realice la próxima actualización anual.

Quiénes cobran la Ayuda Escolar

El beneficio de la Ayuda Escolar de septiembre 2025 alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a quienes perciben asignaciones familiares del régimen contributivo. En ambos casos, es requisito acreditar la escolaridad de los hijos.

También lo cobran los beneficiarios de la Asignación por Hijo con Discapacidad, sin límite de edad, siempre que se encuentren inscriptos en establecimientos educativos reconocidos. La cobertura incluye a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas de todas las categorías, jubilados, pensionados y perceptores de programas sociales.

Foto: Archivo Elonce.

De esta forma, la ayuda representa un apoyo económico significativo para miles de familias en todo el país, especialmente al inicio del ciclo lectivo y en la cobertura de gastos vinculados a la educación de niños, niñas y adolescentes.

Otros beneficios con aumento en septiembre

Mientras la Ayuda Escolar no tuvo modificaciones, el resto de las asignaciones familiares sí recibieron el incremento del 1,90%. Entre ellas se destacan el pago por Nacimiento, que pasó a $67.079; la Asignación por Adopción, con un importe de $401.075; y la Asignación por Matrimonio, que quedó en $100.441.

Además, las asignaciones por Prenatal y Hijo se segmentaron en cuatro tramos de acuerdo con los ingresos familiares, mientras que la Asignación por Hijo con Discapacidad también se ajustó en las distintas escalas.

Las zonas geográficas con beneficios diferenciales (1, 2, 3 y 4) continúan recibiendo montos superiores en todas las prestaciones, en reconocimiento de las particularidades económicas y sociales de cada región. (Con información de El Destape Web)