 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Asignaciones familiares y beneficios educativos

Ayuda Escolar de septiembre: fechas de cobro y montos vigentes

La Ayuda Escolar de septiembre 2025 no recibió aumento y mantiene los valores fijados en marzo. El monto general es de $42.039, con diferencias por zona, y seguirá congelado hasta el próximo ciclo lectivo.

7 de Septiembre de 2025
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Archivo Elonce.

En el marco del aumento del 1,90% que la ANSES aplicó a las asignaciones familiares desde este mes, la Ayuda Escolar de septiembre 2025 mantuvo sin cambios los valores establecidos en marzo. Se trata de uno de los beneficios más esperados por las familias con hijos en edad escolar, pero que, a diferencia de otras prestaciones, se actualiza solo una vez al año.

 

 

El monto general de la Ayuda Escolar quedó fijado en $42.039 para la mayoría del país. En tanto, en las zonas con beneficios diferenciales los importes son mayores: $56.075 en Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén y departamentos de Mendoza, Salta y Formosa); $70.135 en Zona 2 (Chubut); y $83.797 en las Zonas 3 y 4 (Catamarca, Jujuy y Salta en áreas mineras, además de Santa Cruz y Tierra del Fuego).

 

Estos montos se mantendrán congelados hasta marzo de 2026, cuando se realice la próxima actualización anual.

 

Quiénes cobran la Ayuda Escolar

 

El beneficio de la Ayuda Escolar de septiembre 2025 alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a quienes perciben asignaciones familiares del régimen contributivo. En ambos casos, es requisito acreditar la escolaridad de los hijos.

 

También lo cobran los beneficiarios de la Asignación por Hijo con Discapacidad, sin límite de edad, siempre que se encuentren inscriptos en establecimientos educativos reconocidos. La cobertura incluye a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas de todas las categorías, jubilados, pensionados y perceptores de programas sociales.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

De esta forma, la ayuda representa un apoyo económico significativo para miles de familias en todo el país, especialmente al inicio del ciclo lectivo y en la cobertura de gastos vinculados a la educación de niños, niñas y adolescentes.

 

Otros beneficios con aumento en septiembre

 

Mientras la Ayuda Escolar no tuvo modificaciones, el resto de las asignaciones familiares sí recibieron el incremento del 1,90%. Entre ellas se destacan el pago por Nacimiento, que pasó a $67.079; la Asignación por Adopción, con un importe de $401.075; y la Asignación por Matrimonio, que quedó en $100.441.

 

Además, las asignaciones por Prenatal y Hijo se segmentaron en cuatro tramos de acuerdo con los ingresos familiares, mientras que la Asignación por Hijo con Discapacidad también se ajustó en las distintas escalas.

 

Las zonas geográficas con beneficios diferenciales (1, 2, 3 y 4) continúan recibiendo montos superiores en todas las prestaciones, en reconocimiento de las particularidades económicas y sociales de cada región. (Con información de El Destape Web)

Temas:

Ayuda Escolar Anses
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso