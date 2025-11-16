 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía Ayuda económica

Asignaciones Familiares SUAF: quiénes cobran el refuerzo de $108.000 de ANSES

16 de Noviembre de 2025
Asignaciones Familiares de SUAF.
Asignaciones Familiares de SUAF. Foto: TN.

La ANSES confirmó que dentro del esquema de Asignaciones Familiares SUAF se otorgará en noviembre de 2025 un refuerzo de $108.062 para familias con tres o más hijos, correspondiente al programa Tarjeta Alimentar. Conocé quiénes lo reciben y cómo verificar si te corresponde.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará en noviembre un refuerzo extraordinario de $108.062 para las familias con tres hijos o más que son parte del esquema de Asignaciones Familiares SUAF a través de la Tarjeta Alimentar 2025. El beneficio, destinado a reforzar el acceso a la canasta básica alimentaria, se acreditará de forma automática y sin trámite previo para los grupos alcanzados por la medida.

 

Según lo informado por el organismo previsional, el monto varía según la cantidad de hijos o la prestación que recibe cada familia, pero el máximo —correspondiente a tres o más niñas y niños— será de $108.062. En noviembre, este refuerzo se sumará al calendario habitual de pagos de AUH, AUE y PNC.

 

Este refuerzo se enmarca dentro de la política alimentaria nacional, cuyo objetivo es garantizar el acceso a productos esenciales en hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. La Tarjeta Alimentar, integrada al sistema SUAF, funciona como un complemento directo del ingreso que no requiere inscripción y se otorga únicamente a quienes cumplen los requisitos vigentes.

 

Quiénes acceden al refuerzo de noviembre

 

Los montos de la Tarjeta Alimentar se acreditarán automáticamente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años y a las personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes de gestación. También están incluidos los titulares de AUH por discapacidad, sin límite de edad, y las madres que reciben una Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.

 

En todos los casos, no es necesario realizar una gestión adicional, ya que la ANSES cruza la información del grupo familiar para determinar quiénes acceden al beneficio. La acreditación se hace sobre la misma cuenta bancaria donde los titulares cobran cada mes.

 

Los montos quedaron establecidos de la siguiente manera para noviembre: familias con un hijo recibirán $52.250; con dos hijos, $81.936; y con tres o más hijos, $108.062. En el caso de las embarazadas que cobran la AUE, el monto también será de $52.250.

 

Cómo saber si corresponde el pago en noviembre

 

Para consultar si se está incluido en el refuerzo, ANSES recomienda ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la seguridad social. Dentro del menú principal, la opción “Consultar” permite verificar si la Tarjeta Alimentar se encuentra activa para el grupo familiar. También es posible revisar el calendario de pagos en la sección “Hijos” > “Mis Asignaciones”, donde se detalla la fecha exacta en que se acreditará el monto. (Con información de TN)

Temas:

asignaciones familiares SUAF Anses
