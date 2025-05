Anuncian las medidas para sacar los dólares del colchón: qué se sabe hasta el momento

El Gobierno se prepara para anunciar el "nuevo régimen" para usar los dólares del colchón sin pasar por los controles vigentes. La medida apunta a habilitar operaciones de compraventa en moneda extranjera fuera del circuito bancario tradicional, con el fin de alentar el consumo y sostener el tipo de cambio cuando decaiga el ingreso de divisas del agro.

La propuesta, impulsada por el equipo económico que encabeza Luis Caputo, permitirá comprar bienes como autos y propiedades con dólares que no hayan sido previamente bancarizados, y sin la obligación de declarar su origen de manera inmediata. Todo con el objetivo de alentar el consumo y sostener el dólar cuando decaiga el ingreso de divisas del campo.

Según confirmaron dos fuentes con conocimiento directo del proyecto, la intención del Ejecutivo es dar a conocer los detalles este jueves a la mañana. En línea con esto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó: “va a haber novedades” de las medidas “probablemente mañana”.

Las medidas clave

El equipo de Luis Caputo trabajó en resoluciones de ARCA, Banco Central y UIF con foco en lo impositivo, financiero y los controles de lavado. Se presentará un proyecto de ley para flexibilizar la Ley penal cambiaria y la Ley de Procedimiento Tributario.

1) En el frente fiscal, se habla de simplificar el impuesto a las Ganancias con menos requisitos para presentar la declaración jurada de los trabajadores de la cuarta categoría ante ARCA. En ese grupo, se encuentran los autónomos, un universo de 390.000 profesionales, minipymes y directores de empresas.

2) Por otra parte, los bancos trabajan para implementar el uso del DEBIN Programado, una variante del Débito Inmediato (DEBIN) que permite a los usuarios pagar compras de bienes o servicios en cuotas fijas, ya sea en pesos o en dólares. Los clientes podrán usar fondos de su cuenta, ya que la normativa vigente desde 2002 impide al sistema financiero prestar dólares a quienes no producen divisas.

3) La tercera medida apuntaría a revisar algunos aspectos de los controles antilavado, un esquema que tienen más de 150 países en virtud de leyes internacionales y los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que combate el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Gobierno hizo consultas al más alto nivel sobre la vigilancia de fondos sospechosos. Hoy, los bancos producen la mayoría de los informes que recibe la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Paul Stark. En general, exigen una autodeclaración y cuando los ingresos extraordinarios superan más de 12 sueldos mínimos al mes (US$ 3.250) o 120 al año (US$ 32.000), piden la justificación del patrimonio.

Ahora, apuntan a elevar los montos mínimos para depositar dólares sin justificar el origen. Se habla de llevarlo arriba de US$ 100.000. Esto implica que el banco no efectivizará un reporte de operaciones sospechosas, ARCA no iniciará una investigación penal tributaria y si lo fiscalizara, no habrá incrementos patrimoniales no justificados. "Se elevan los límites, no se eliminan", dijeron en un despacho oficial.

Hoy, el registro automotor pide informes por compras de autos mayores a US$ 86.000, mientras contadores y escribamos lo hacen si se superan los US$ 12.000 (administración de cuentas bancarias), US$ 36.000 (administración de bienes), US$ 169.000 (compra venta de bienes inmuebles) y por ingresos ordinarios superiores a US$ 963.000. Los aportes y donaciones así como el nacimiento de una sociedad y la compra venta de acciones se informan sin importar el monto.

4) Se elimina el cruzamiento informático de transacciones importantes (CITI).