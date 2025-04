Acuerdo con el FMI: el desembolso inicial será de u$s12.000 millones de libre disponibilidad

El desembolso inicial del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del nuevo acuerdo por la deuda será de u$s12.000 millones. El FMI girará el martes próximo a la Argentina US$ 12.000 millones, en el marco del nuevo acuerdo financiero, anunció al ministro de Economía, Luis Caputo.

El funcionario dijo que, hasta junio, llegarán US$ 19.600 millones al país para fortalecer las reservas del BCRA. De ese total, a los US$ 12.000 millones del FMI que llegarán el martes se sumarán otros US$ 2.000 millones en junio.

Además, organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID aportarán antes de la mitad del año US$ 3.600 millones. Y también el BCRA acordará un crédito REPO por otros US$ 2.000 millones.

Caputo dijo que el país también recibirá desembolsos adicionales pore US$ 3.500 millones (US$ 1.000 millones del FMI y otros US$ 2.500 millones de organismos).

El ministro dijo que, en total, la Argentina contará este año con “desembolsos de libre disponibilidad por US$ 23.100 millones”.

Esquema cambiario y liberación del cepo

En el marco de las negociaciones con el FMI, el Gobierno modificó casi por completo el esquema cambiario. El anunció más sorprendente fue la liberación del cepo a partir de este lunes 14 de abril.

En consecuencia, las personas humanas ya no tendrán el límite de u$s200 para comprar dólares en el mercado oficial de cambios. La única traba que sigue vigente es el recargo del 35%, deducible del Impuesto a las Ganancias, para el turismo y las compras con tarjeta de crédito en el exterior.

En paralelo, se eliminó el "dólar blend", por lo cual desde ahora el 100% de las exportaciones se liquidarán al oficial, otra medida tomada en función de la intención de unificar los distintos mercados de cambio. Esta unificación estará monitoreada por el BCRA a través de un sistema de flotación del tipo de cambio dentro de bandas móviles.

Esas bandas estarán inicialmente entre los $1.000 y los $1.400; si está por debajo la autoridad monetaria va a salir a intervenir. Además, las bandas tendrán un ajuste del 1% mensual.

"Se reemplazará el ancla cambiaria por una ancla monetaria centrada en el control de la base monetaria y sin emisión para financiar el déficit fiscal, buscando estabilizar la economía y reducir la inflación", explicaron desde el Gobierno de Javier Milei.

(Fuente: Ámbito – NA)

