Se ultiman detalles para la Villa Urquiza - Paraná y vuelve la Paraná - Santa Fe

REDACCIÓN ELONCE
Andrés Solioz brindó detalles sobre la inminente competencia que unirá Villa Urquiza con la capital entrerriana el 13 de diciembre, la cual contará con presencia internacional. Además, explicó cómo se gestó la vuelta de la histórica prueba que conecta con la vecina orilla tras cuatro décadas.
El auge de las competencias de nado en el río Paraná quedó ratificado en las últimas horas, tras confirmarse los detalles de dos eventos de gran magnitud para la región.
El organizador de eventos deportivos, Andrés Solioz, dialogó con Elonce y brindó precisiones sobre la próxima edición de la maratón Villa Urquiza - Paraná y el histórico retorno de la unión acuática con la provincia de Santa Fe.
De cara a la Villa Urquiza – Paraná, que se desarrollará el próximo 13 de diciembre, Solioz aseguró que se ultimaron los preparativos logísticos y de seguridad. "Estuve en Prefectura para presentar el plan de seguridad y todas las cuestiones que tienen que ver para que la prueba se desarrolle con total tranquilidad", indicó el organizador, quien destacó que los cupos tuvieron una demanda inusitada.
Explosión de inscriptos
Según relató Solioz, el interés por la prueba superó las expectativas iniciales. "Hicimos un prelanzamiento con una tarifa especial y en tres minutos los 25 cupos que teníamos se completaron", detalló.
El evento, que años atrás convocaba a un promedio de 45 nadadores, experimentó un crecimiento exponencial. "A partir del año pasado la maratón tuvo un vuelco en la cantidad de participantes. Explotamos y llegamos a 104 nadadores", recordó.
Para la edición de este año, confirmó que ya hay "95 inscriptos", y resaltó el carácter internacional que adquirió la competencia.
"Hay participación de nadadores de Perú, Brasil, una nadadora de 14 años de Puerto Rico y gente de Uruguay. También estamos pendientes de un nadador chileno", enumeró Solioz.
Según explicó, este fenómeno responde a que muchos deportistas "quieren experimentar otras cosas, después de tantos años de pileta, e incursionar en las aguas abiertas".
El regreso de la Paraná - Santa Fe
Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación de la vuelta de la maratón acuática Paraná - Santa Fe, prevista para febrero, una prueba que no se realizaba desde hace más de 40 años.
Esta iniciativa surgió del trabajo conjunto entre Solioz y el exnadador y campeón mundial, Diego Degano.
"Empezamos a hablar y salió la propuesta de que teníamos que hacer algo en conjunto. No puede ser que las provincias estén unidas por el túnel y no por el río", manifestó el organizador. El objetivo planteado fue "reflotar esa maratón histórica", de la cual Degano fue uno de los participantes en su última edición.
La competencia estará orientada principalmente a nadadores amateurs que buscan dar un salto de calidad en su preparación. "Le estamos brindando esta posibilidad de nadar esta prueba única de dos provincias", concluyó Solioz.