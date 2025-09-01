El TC Pick Up inicia la Copa de Oro en Paraná: con Werner, así arranca el playoff

El TC Pick Up pondrá primera en la 5ª edición de la Copa de Oro, con los 12 pilotos clasificados que buscarán la consagración el próximo 14 de diciembre en La Plata. Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) arranca en lo más alto de la tabla de posiciones gracias a sus dos victorias en la Etapa Regular.

El representante del Canning Motorsport comienza el minitorneo con 16 puntos, producto de sus triunfos en La Plata (4ª fecha) y Río Cuarto (7ª). La misma puntuación ostenta Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), que se impuso en el “Roberto Mouras” en las fechas 1 y 3.

El tercer lugar del podio inicial lo ocupa Mariano Werner (Toyota Hilux), ganador de la Etapa Regular, aunque todavía debe sumar la victoria reglamentaria que le asegure pelear por el título con mayor comodidad.

Detrás se encuentran quienes lograron destacarse en la primera fase: Andrés Jakos (Toyota Hilux), vencedor en La Plata (2ª fecha); Ignacio Faín (Ford Ranger), que festejó en el mismo escenario (5ª); y Juan José Ebarlín (Toyota Hilux), que gritó campeón parcial en San Nicolás (6ª).

Más atrás aparecen los pilotos que no lograron victorias en la Etapa Regular y que arrancan con 0 puntos: Nicolás Impiombato, Hernán Palazzo, Mauricio Lambiris, Germán Todino, Matías Rodríguez (todos con Toyota Hilux) y Gastón Mazzacane (VW Amarok).

Así quedó conformado el inicio de la Copa de Oro

Canapino – Chevrolet – 16 puntos

Gianini – Ford – 16

Werner – Toyota – 15

Ebarlín – Toyota – 8

Jakos – Toyota – 8

Faín – Ford – 8

Impiombato – Toyota – 0

Palazzo – Toyota – 0

Lambiris – Ford – 0

Todino – Toyota – 0

Rodríguez – Toyota – 0

Mazzacane – VW – 0

Los “3 de último minuto”

Además de los clasificados iniciales, habrá lugar para más aspirantes. Entre la 1ª y la 3ª fecha de la Copa estarán en juego los últimos tres cupos para ingresar a la definición en la última jornada. El sistema, denominado “3 de último minuto”, permite que los mejores clasificados de la tabla general, fuera de los 12, accedan a la lucha por el título.

Actualmente, Tobías Martínez (Chevrolet S10) es el principal candidato, ya que se ubica 13° en la tabla general con 173,5 puntos. Detrás lo siguen Tomás Abdala (Ford Ranger), a 34 unidades, y Diego De Carlo (VW Amarok), a 38,5.

Calendario y formato de definición

La Copa de Oro comenzará oficialmente el 27 y 28 de septiembre en el autódromo de Paraná. Serán cuatro fechas en total para consagrar al campeón 2025 del TC Pick Up.

El arranque en el autódromo de Paraná promete un gran marco, con el público local acompañando a su referente. Werner buscará convertir esa energía en resultados y dar el primer golpe en la lucha por la corona.

Según el reglamento, los pilotos que consiguieron triunfos en la Etapa Regular descargarán todos los kilos acumulados, mientras que las victorias logradas durante la Copa no sumarán lastre. Además, la última competencia entregará un 50% más de puntos que una carrera habitual, lo que garantiza una definición vibrante hasta el final.