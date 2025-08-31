Mariano Werner ganó la Etapa Regular del TC Pick Up pese al abandono en Río Cuarto. Agustín Canapino fue el vencedor de la final correspondiente a la fecha 7 de la temporada 2025 en el autódromo cordobés.
La carrera
El piloto arrecifeño agarró el liderato luego de que tanto Mariano Werner como Ignacio Faín cometieron errores. Sin embargo, el oriundo de Paraná se recuperó y trato de superar a Canapino durante la segunda mitad.
Un incidente en Juan Pablo Gianini y Tobías Martínez generó la salida del auto de seguridad, y durante esa neutralización Werner abandonó por rotura de motor.
Esto le permitió a Hernán Palazzo ser el nuevo segundo y en el reinicio intentó pasar a Canapino.
Sin embargo, el de Chevrolet mantuvo el liderato y se terminó quedando con la victoria. De esta forma, Canapino logra su segunda victoria del año y arrancará la “Copa de Oro” con 16 unidades.
Palazzo finalizó segundo a +0.601 mientras que Mauricio Lambiris completó el podio a +1.117 del arrecifeño. Por su parte, y a pesar del abandono, Werner se quedó con la etapa regular y empezará el playoff atrás de Canapino y Gianini.
🏆 VICTORIA PARA AGUSTÍN CANAPINO #TCPickUp 👏🏼
🏆 Gran Premio RUS Agro #ACTC #TCPickUp pic.twitter.com/T5JQOm8TiE— Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) August 31, 2025
Top 10:
1 – Agustín Canapino (28:57.711)
2 – Hernán Palazzo (+0.601)
3 – Mauricio Lambiris (+1.117)
4 – Juan José Ebarlín (+2.543)
5 – Gastón Mazzacane (+3.090)
6 – Germán Todino (+3.394)
7 – Marcos Castro (+4.269)
8 – Andrés Jakos (+7.139)
9 – Tomás Abdala (+32.713)
10 – Diego De Carlo (+2 vueltas)
El inicio del playoff será el 27 y 28 de septiembre en el Autódromo Ciudad de Paraná, en el Club de Volantes Entrerrianos.