 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Mariano Werner ganó la Etapa Regular del TC Pick Up pese al abandono en Río Cuarto

Canapino venció en Río Cuarto luego de largar cuarto y, junto a Gianini, comenzará el “play-off” en la cima. Pese al abandono, el entrerriano se adjudicó la Etapa Regular. La próxima fecha se correrá en Paraná.

31 de Agosto de 2025
Mariano Werner ganó la Etapa Regular del TC Pick Up.
Mariano Werner ganó la Etapa Regular del TC Pick Up.

Mariano Werner ganó la Etapa Regular del TC Pick Up pese al abandono en Río Cuarto. Agustín Canapino fue el vencedor de la final correspondiente a la fecha 7 de la temporada 2025 en el autódromo cordobés.

 

La carrera

El piloto arrecifeño agarró el liderato luego de que tanto Mariano Werner como Ignacio Faín cometieron errores. Sin embargo, el oriundo de Paraná se recuperó y trato de superar a Canapino durante la segunda mitad.

Un incidente en Juan Pablo Gianini y Tobías Martínez generó la salida del auto de seguridad, y durante esa neutralización Werner abandonó por rotura de motor.

 

Esto le permitió a Hernán Palazzo ser el nuevo segundo y en el reinicio intentó pasar a Canapino.

 

Sin embargo, el de Chevrolet mantuvo el liderato y se terminó quedando con la victoria. De esta forma, Canapino logra su segunda victoria del año y arrancará la “Copa de Oro” con 16 unidades.

 

Palazzo finalizó segundo a +0.601 mientras que Mauricio Lambiris completó el podio a +1.117 del arrecifeño. Por su parte, y a pesar del abandono, Werner se quedó con la etapa regular y empezará el playoff atrás de Canapino y Gianini.

Top 10:

1 – Agustín Canapino (28:57.711)

2 – Hernán Palazzo (+0.601)

3 – Mauricio Lambiris (+1.117)

4 – Juan José Ebarlín (+2.543)

5 – Gastón Mazzacane (+3.090)

6 – Germán Todino (+3.394)

7 – Marcos Castro (+4.269)

8 – Andrés Jakos (+7.139)

9 – Tomás Abdala (+32.713)

10 – Diego De Carlo (+2 vueltas)

 

El inicio del playoff será el 27 y 28 de septiembre en el Autódromo Ciudad de Paraná, en el Club de Volantes Entrerrianos.

Temas:

Automovilismo TC Pick Up Mariano Werner
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso