Racing le ganó 2-1 a Belgrano y se arrimó a la punta de su zona en el Torneo Apertura

La Academia se impuso con goles de Toto Fernández y Di Césare para quedar tercero en el grupo B. Cambeses fue figura al atajar un penal.
La jornada del sábado correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura se cerró en Córdoba con la victoria por 2-1 de Racing frente a Belgrano en el estadio Julio César Villagra. El conjunto de Gustavo Costas se impuso con los goles de Adrián Fernández y Marcos Di Césare y quedó tercero en la Zona B, con 18 puntos, uno menos que el Pirata.
El partido comenzó con un espectáculo de fuegos artificiales que marcó la expectativa en Córdoba. El primer aviso llegó rápidamente. Nicolás Fernández realizó un disparo que pasó muy cerca del arco defendido por Facundo Cambeses. Poco después, Santiago Solari intentó crear una oportunidad para el equipo visitante. Sin embargo, el árbitro anuló la jugada por una posición adelantada, lo que frenó el avance, publicó Infobae.
Con el correr de los minutos, Racing se acomodaba en el juego y tomaba el mando en el trámite. Sin embargo, Marco Di Césare protagonizó una disputa en el aire que generó alguna preocupación en el banco de Gustavo Costas. Tras un forcejeo, el defensor logró conectar de cabeza, pero chocó con Marcos Rojo y la acción terminó con su caída brusca sobre el césped. A pesar del golpe, el jugador visitante se reincorporó rápidamente.
¡¡UVITA FERNÁNDEZ PATEÓ AL MEDIO Y CAMBESES LE ATAJÓ EL PENAL PARA MANTENER EL 1-0 DE RACING VS. BELGRANO!! pic.twitter.com/byhij3KWfi— SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026
La presión de la Academia encontró finalmente recompensa en la media hora de partido. Una serie de toques precisos por la banda izquierda permitió a los visitantes avanzar en bloque hacia el área rival. La jugada colectiva culminó con la definición de Adrián Toto Fernández para el 1-0, con una definición exquisita.
Belgrano tuvo la oportunidad de empatar tras un remate dentro del área que terminó con la pelota desviándose después de rozar la mano de Solari. Este contacto fue revisado por el VAR y el árbitro Andrés Merlos sancionó penal a favor del conjunto cordobés.
La responsabilidad recayó en Uvita Fernández, quien se preparó para ejecutar el disparo. Sin embargo, Cambeses adivinó la dirección del disparo que salió hacia el medio del arco y logró enviar la pelota al tiro de esquina. Racing sostenía el cero en su valla y se marchó a los vestuarios con una ventaja alentadora.
¡PEGALE ALGO, CHINO! Mala salida de Racing, recuperación del Pirata y derechazo contra un palo de Zelarayán para anotar el 1-1 de Belgrano. pic.twitter.com/KX1yVaZDFE— SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026
A los 10 minutos del complemento, Belgrano encontró la igualdad que tanto había buscado en el inicio de la etapa. Fue el Chino Zelarayán quien hizo estallar el estadio Gigante de Alberdi con un remate desde afuera del área que se metió junto al palo derecho de Cambeses.
Poco le duró la alegría al Pirata, ya que a los 15 minutos llegó el nuevo tanto de la Academia. Gabriel Rojas envió un centro pasado al área, Santiago Sosa cabeceó hacia el centro y por el segundo palo apareció Di Césare para marcar el 2-1 con un frentazo sin oposición.
¡EL GOL DEL TRIUNFO DE LA ACADEMIA LLEGÓ DESDE UNA PELOTA PARADA! Santi Sosa la bajó tras el tiro libre y Marco Di Césare apareció para definir y darle el 2-1 a Racing vs. Belgrano en el #TorneoApertura. pic.twitter.com/7OZdL7wtnN— SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026
Racing siguió buscando el tercero y tuvo una situación inmejorable para ampliar la diferencia pero se topó con una doble atajada de Thiago Cardozo ante un remate de Gastón Martirena y otro de Tomás Conechny dentro del área. En la media hora, otra vez la Academia arañó el 3-1 con un cabezazo de Maravilla Martínez que dio en el travesaño.
A los 44 minutos, Belgrano casi logra convertir el empate. El Chino Zelarayán tuvo el gol en sus pies, pero su potente remate fue desviado por Cambeses, quien se convirtió en la figura del partido al salvar nuevamente su arco. El arquero también le negó el festejo a Lucas Passerini al atorarle un disparo en el tiempo adicional.
Racing volverá a jugar el próximo sábado en el estadio de Banfield por los 32avos de final de la Copa Argentina ante San Martín de Formosa y tendrá por delante el clásico de Avellaneda contra Independiente por la Fecha 13. Belgrano, en tanto, jugará el viernes siguiente contra Atlético Rafaela por Copa Argentina y será visitante de River Plate en el primer fin de semana de mayo.