 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Fútbol

Primera fecha del Torneo Apertura 2026: partidos, días y horarios confirmados

El Torneo Apertura 2026 ya tiene cronograma confirmado y comenzará el jueves 22 de enero. River debutará ante Barracas Central y Boca hará su estreno frente a Deportivo Riestra, en una primera fecha que se extenderá hasta el domingo. Todos los detalles.

10 de Enero de 2026
Primera fecha del Apertura 2026: partidos, días y horarios confirmados
Primera fecha del Apertura 2026: partidos, días y horarios confirmados

El Torneo Apertura 2026 ya tiene cronograma confirmado y comenzará el jueves 22 de enero. River debutará ante Barracas Central y Boca hará su estreno frente a Deportivo Riestra, en una primera fecha que se extenderá hasta el domingo. Todos los detalles.

El Torneo Apertura 2026 ya tiene fecha de inicio: será el jueves 22 de enero por la tarde y se extenderá a lo largo de todo el fin de semana. Así, repasamos todos los partidos con sus respectivos horarios.

 

El River de Marcelo Gallardo hará su estreno en la cancha de Barracas Central, el sábado 24 de enero desde las 17 horas. En un terreno difícil, el 'Millonario' buscará empezar con el pie derecho.

Por su parte, el Boca de Claudio Úbeda tendrá también una parada complicada frente a Deportivo Riestra. En La Bombonera, el 'Xeneize' recibirá al 'Malevo' el domingo a las 18.30.

Torneo Apertura
Torneo Apertura

La agenda de la primera fecha del Apertura

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

 

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza.

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

Temas:

Torneo Apertura
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso