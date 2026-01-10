Primera fecha del Torneo Apertura 2026: partidos, días y horarios confirmados

El Torneo Apertura 2026 ya tiene cronograma confirmado y comenzará el jueves 22 de enero. River debutará ante Barracas Central y Boca hará su estreno frente a Deportivo Riestra, en una primera fecha que se extenderá hasta el domingo. Todos los detalles.
El River de Marcelo Gallardo hará su estreno en la cancha de Barracas Central, el sábado 24 de enero desde las 17 horas. En un terreno difícil, el 'Millonario' buscará empezar con el pie derecho.
Por su parte, el Boca de Claudio Úbeda tendrá también una parada complicada frente a Deportivo Riestra. En La Bombonera, el 'Xeneize' recibirá al 'Malevo' el domingo a las 18.30.
La agenda de la primera fecha del Apertura
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
20.00 Unión – Platense (Zona A)
20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia Mza.
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B)
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)