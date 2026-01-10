Primera fecha del Torneo Apertura 2026: partidos, días y horarios confirmados

El Torneo Apertura 2026 ya tiene fecha de inicio: será el jueves 22 de enero por la tarde y se extenderá a lo largo de todo el fin de semana. Así, repasamos todos los partidos con sus respectivos horarios.

El River de Marcelo Gallardo hará su estreno en la cancha de Barracas Central, el sábado 24 de enero desde las 17 horas. En un terreno difícil, el 'Millonario' buscará empezar con el pie derecho.

Por su parte, el Boca de Claudio Úbeda tendrá también una parada complicada frente a Deportivo Riestra. En La Bombonera, el 'Xeneize' recibirá al 'Malevo' el domingo a las 18.30.

Torneo Apertura

La agenda de la primera fecha del Apertura

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza.

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)