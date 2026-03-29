Preocupación en Boca antes del debut por la Libertadores: no le permitirían llevar hinchas a Chile

El debut de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores suma un nuevo foco de incertidumbre, luego de que en Chile surgieran pedidos para que el partido ante Universidad Católica se dispute sin público visitante. El encuentro está previsto para el martes 7 de abril en Santiago, en el estadio San Carlos de Apoquindo, y se desarrolla en un contexto marcado por cuestionamientos vinculados a la seguridad.

La situación tomó relevancia tras el planteo de autoridades locales que consideran el compromiso como de “alto riesgo”, en función de antecedentes recientes de violencia en el fútbol chileno. En ese escenario, la presencia de hinchas del club argentino quedó bajo análisis, mientras se espera una resolución oficial.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la solicitud fue impulsada por la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien formalizó el pedido para impedir el ingreso de simpatizantes visitantes. El planteo se apoya en la necesidad de prevenir incidentes en un evento que convocará a miles de personas.

Restricciones y tensión por el cupo de entradas

En paralelo, Boca también expresó su malestar por la cantidad de entradas asignadas para sus hinchas. De acuerdo a lo informado, Universidad Católica habría dispuesto apenas 450 localidades para la parcialidad visitante, una cifra considerablemente menor a lo estipulado en el reglamento.

El Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2026 establece que los equipos locales deben garantizar un mínimo de 2.000 tickets para los visitantes en fase de grupos y hasta los cuartos de final. Esta diferencia generó una nueva tensión entre ambas instituciones en la previa del encuentro, según informó la Agencia NA.

La hinchada de Boca no podría ir a Chile.

Desde el entorno del club argentino sostienen que la postura se ajustará a lo que indica la normativa vigente, en defensa de los derechos de sus simpatizantes. Mientras tanto, el debate se mantiene abierto entre cuestiones reglamentarias y operativas.

Definición pendiente en un contexto de seguridad

El escenario actual mantiene en vilo la organización del partido, con varias alternativas sobre la mesa. Entre ellas, se analiza la posibilidad de ampliar el cupo de entradas, mantener la cifra reducida o directamente jugar sin público visitante.

En este contexto, Boca aguarda una decisión oficial que permita clarificar las condiciones del encuentro, en un debut que ya comenzó a generar repercusiones antes de su disputa. La resolución final dependerá de las autoridades chilenas y de los organismos organizadores del certamen continental.