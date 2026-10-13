Pese a un gran desempeño, Boca perdió 1-0 con Vasco da Gama y deberá buscar la clasificación en Brasil

Con un cabezazo de Adson, Boca perdió 1-0 frente a Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.
Boca enfrenta a Vasco da Gama en el marco de la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, donde el Xeneize es el único representante argentino. Seguí las incidencias del partido.
Seguí las incidencias del partido:
93 MINUTOS: ¡RENAN EVITÓ EL GOL DE MERENTIEL!
El defensor bloqueó el tiro de la Bestia a la altura del punto penal.
¡Adicionaron siete minutos!
85 minutos: última modificación en el local
Ángel Romero por Santiago Ascacíbar.
84 minutos: Boca va con más empuje que fútbol
El dueño de casa muestra rebeldía para alcanzar la igualdad. Recién lo tuvo Merentiel con un nuevo disparo al cuerpo de Léo Jardim.
71 MINUTOS: ¡ASCACÍBAR ESTRELLÓ UN DERECHAZO AL TRAVESAÑO!
El intento del ex Estudiantes de La Plata en la periferia del área fue rechazado por el parante superior de Léo Jardim.
68 minutos: cabezazo desviado de Valencia
El ecuatoriano quiso imponerse en las alturas, pero su testazo sin dirección se perdió por el fondo del arco.
66 minutos: ingresó Miguel Merentiel
La salida de Carlos Palacios permitió la entrada de la Bestia. Además, Tche Tche reemplazó a Adson en la visita.
63 MINUTOS: ¡DOS AMARILLAS EN CINCO SEGUNDOS Y EXPULSADO EN VASCO DE GAMA!
Carlos Andrés Gómez fue amonestado por no dejar sacar un tiro libre, inició una protesta, empujó al árbitro y Piero Maza le mostró la segunda amarilla seguida de la tarjeta roja.
60 MINUTOS: ¡VILLA FORZÓ LA ATAJADA DE JARDIM!
El extremo izquierdo buscó el hueco y desenfundó un potente zurdazo despejado por el arquero brasileño al tiro de esquina.
59 minutos: Jagger Herrera estuvo cerca del empate
El zaguero central anticipó a todos tras un centro de Lautaro Blanco y ensayó un cabezazo que salió cerca de los tres palos de Léo Jardim.
57 minutos: entró Sebastián Villa
El colombiano reemplazó a Williams Alarcón.
54 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL GOL A LAUTARO BLANCO!
El lateral izquierdo mandó un centro cerrado, que pegó en el caño izquierdo de Léo Jardim y el avance terminó con un despeje defensivo al córner.
53 MINUTOS: ¡VASCO DA GAMA LE PERDONÓ LA VIDA A BOCA!
50 minutos: Santiago Sosa, amonestado
El ex Racing quiso luchar una pelota con la pierna derecha muy alta e impactó a Enner Valencia. Debido a esto, se llevó una correcta tarjeta amarilla.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
45 minutos: Leandro Lozano tuvo el empate de cabeza
El testazo del lateral derecho se perdió a metros del arco de Vasco da Gama.
43 minutos: Adson, amonestado
El autor del único gol del partido derribó a Leonel Flores en las inmediaciones del área brasileña y se llevó la cartulina.
40 minutos: Boca se diluye en centros
Ante la ausencia de Paredes, el Xeneize carece de la generación de juego en la mitad de la cancha y busca llevar peligro a través de envíos al área.
30 minutos: Lautaro Blanco y un nuevo intento del local
El lateral izquierdo resolvió un ataque con un zurdazo muy elevado.
24 minutos: ¡GOL DE VASCO DA GAMA!
Adson consiguió abrir el marcador para la visita, que saca ventaja en la serie con un cabezazo.
¡VASCO GOLPEÓ EN LA BOMBONERA! ADSON GANÓ DE CABEZA Y MARCÓ EL PRIMER GOL DEL CONJUNTO BRASILEÑO ANTE BOCA. 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/tw4cClqsGI— SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026
21 minutos: al galope de Flores, Boca sueña
El juvenil de las Inferiores engañó a su marcador y apostó a su velocidad desde su propio campo para encabezar una corrida concluida con un derechazo desviado.
18 minutos: partida de ajedrez en La Boca
Vasco da Gama asume la iniciativa en este momento del encuentro, mientras que el Xeneize apuesta a las transiciones rápidas y llegó al área de la mano de Santiago Ascacíbar, pero el disparo del volante fue bloqueado por la defensa rival.
8 minutos: Milton Delgado, primer amonestado
El volante central se llevó una correcta tarjeta amarilla después de pisarle el tobillo a Carlos Andrés Gómez.
4 minutos: la primera llegada fue para Vasco da Gama
Bruno Duarte da Silva aprovechó un despeje rival defectuoso para sacudir un remate cruzado en la periferia del área y forzar una atajada de Álvaro Montero, quien mandó la pelota al córner.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa, Alan Lescano; Adson, Carlos Andrés Gómez; y Bruno Duarte da Silva. DT: Pedro Emanuel.