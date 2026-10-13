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Deportes Se juega en La Bombonera

Boca pierde 1-0 con Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana

Este martes desde las 21:30 horas, Boca se mide ante Vasco da Gama en el marco de las semifinales de la edición 2026 de la Copa Sudamericana.

13 de Octubre de 2026
Boca juega en la Copa Sudamericana.
Boca juega en la Copa Sudamericana. Foto: La Nación.

Este martes desde las 21:30 horas, Boca se mide ante Vasco da Gama en el marco de las semifinales de la edición 2026 de la Copa Sudamericana.

Boca enfrenta a Vasco da Gama en el marco de la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, donde el Xeneize es el único representante argentino. Seguí las incidencias del partido.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

24 minutos: ¡GOL DE VASCO DA GAMA!

Adson consiguió abrir el marcador para la visita, que saca ventaja en la serie con un cabezazo.

 

 

 

21 minutos: al galope de Flores, Boca sueña

El juvenil de las Inferiores engañó a su marcador y apostó a su velocidad desde su propio campo para encabezar una corrida concluida con un derechazo desviado.

 

18 minutos: partida de ajedrez en La Boca

Vasco da Gama asume la iniciativa en este momento del encuentro, mientras que el Xeneize apuesta a las transiciones rápidas y llegó al área de la mano de Santiago Ascacíbar, pero el disparo del volante fue bloqueado por la defensa rival.

 

8 minutos: Milton Delgado, primer amonestado

El volante central se llevó una correcta tarjeta amarilla después de pisarle el tobillo a Carlos Andrés Gómez.

 

4 minutos: la primera llegada fue para Vasco da Gama

Bruno Duarte da Silva aprovechó un despeje rival defectuoso para sacudir un remate cruzado en la periferia del área y forzar una atajada de Álvaro Montero, quien mandó la pelota al córner.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Boca: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

 

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa, Alan Lescano; Adson, Carlos Andrés Gómez; y Bruno Duarte da Silva. DT: Pedro Emanuel.

Temas:

Boca Vasco da Gama Copa Sudamericana
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