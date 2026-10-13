Boca pierde 1-0 con Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana

Este martes desde las 21:30 horas, Boca se mide ante Vasco da Gama en el marco de las semifinales de la edición 2026 de la Copa Sudamericana.
Boca enfrenta a Vasco da Gama en el marco de la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, donde el Xeneize es el único representante argentino. Seguí las incidencias del partido.
Seguí las incidencias del partido:
24 minutos: ¡GOL DE VASCO DA GAMA!
Adson consiguió abrir el marcador para la visita, que saca ventaja en la serie con un cabezazo.
¡VASCO GOLPEÓ EN LA BOMBONERA! ADSON GANÓ DE CABEZA Y MARCÓ EL PRIMER GOL DEL CONJUNTO BRASILEÑO ANTE BOCA. 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/tw4cClqsGI— SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026
21 minutos: al galope de Flores, Boca sueña
El juvenil de las Inferiores engañó a su marcador y apostó a su velocidad desde su propio campo para encabezar una corrida concluida con un derechazo desviado.
18 minutos: partida de ajedrez en La Boca
Vasco da Gama asume la iniciativa en este momento del encuentro, mientras que el Xeneize apuesta a las transiciones rápidas y llegó al área de la mano de Santiago Ascacíbar, pero el disparo del volante fue bloqueado por la defensa rival.
8 minutos: Milton Delgado, primer amonestado
El volante central se llevó una correcta tarjeta amarilla después de pisarle el tobillo a Carlos Andrés Gómez.
4 minutos: la primera llegada fue para Vasco da Gama
Bruno Duarte da Silva aprovechó un despeje rival defectuoso para sacudir un remate cruzado en la periferia del área y forzar una atajada de Álvaro Montero, quien mandó la pelota al córner.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa, Alan Lescano; Adson, Carlos Andrés Gómez; y Bruno Duarte da Silva. DT: Pedro Emanuel.