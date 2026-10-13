Ganó $17 millones en el Quini 6 en Paraná: “Ojalá que sea una persona que realmente le haga mucha falta”, afirmó agenciera

Un apostador ganó $17 millones en el Quini 6 en Paraná y todavía no se presentó a reclamar el premio. La jugada ganadora se realizó en la agencia 251, ubicada en calle Intendente Blanda 1105, esquina Intendente Lino Churruarín. Los propietarios del comercio expresaron su alegría por la noticia y contaron a Elonce que aún desconocen quién es el afortunado.

El premio corresponde a la modalidad Siempre Sale del Quini 6, que tuvo 29 ganadores en todo el país, tres de ellos en Entre Ríos. Uno de los tickets premiados fue vendido en la capital provincial, donde la noticia despertó entusiasmo entre los vecinos.

Sofía, una de las responsables de la agencia, celebró el resultado y expresó su deseo de que el dinero llegue a alguien que lo necesite. “Estamos muy bien, muy felices porque hace poco que tenemos esta tómbola, hace 3 años. Ojalá que sea una persona que le haga mucha falta en este tiempo”, manifestó durante una entrevista con Elonce.

El misterio por el ganador de los $17 millones

Los responsables de la agencia explicaron que colocaron un cartel en la puerta para informar que allí se había vendido una de las jugadas ganadoras. Desde entonces, numerosos clientes comenzaron a consultar si sus boletas habían resultado premiadas.

“Lo pusimos hoy temprano y ya nos mandaban por WhatsApp: ‘Fíjate si no es el mío’, porque tenemos muchos clientes que nos hacen por WhatsApp y dejan las boletas acá en la tómbola para que nosotros se las controlemos”, relató Sofía.

Sin embargo, hasta el momento de la entrevista, el ticket ganador no había sido identificado entre las boletas que los clientes habituales dejaban en el comercio. Por ese motivo, los propietarios consideraban posible que el afortunado se presentara directamente ante el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).

“Estamos esperando porque la boleta acá no está. Así que el ganador seguramente se va a dirigir directo al IAFAS. Esperemos que sea alguien que lo necesite y que sea para bien”, expresó otro de los responsables.

Cómo se enteraron del premio millonario

Los comerciantes explicaron que recibieron la noticia mediante el sistema de información de las agencias, que les notificó que una jugada vendida en su local había resultado ganadora.

“Nosotros nos enteramos por la página de IAFAS. Te sale un mensaje donde te dicen que esta agencia tiene un premio de un Quini de tal importe y que el beneficiario tiene que ir al IAFAS con cierta documentación”, detallaron.

Mientras tanto, la noticia comenzó a circular entre los vecinos de los barrios cercanos, quienes se acercaron para consultar sus apuestas y conocer más detalles del resultado. “Vienen a preguntar todos: ‘¿Quién es el afortunado? ¿No soy yo?’. Traen todos sus papelitos para controlar”, comentaron desde la agencia.