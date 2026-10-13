El ganador de $2.600 millones en el Quini 6 se había quedado sin trabajo semanas antes

El ganador del Quini 6, oriundo de Santiago del Estero, que obtuvo un premio de más de $2.600 millones, finalmente apareció con la boleta correspondiente a la jugada millonaria. El hombre se presentó en la agencia donde había realizado la apuesta y ratificó que era el dueño del ticket que acertó los seis números de la modalidad La Segunda.

La jugada se realizó el sábado por la mañana, entre las 10 y las 11, en la Tómbola 647, ubicada sobre avenida Aguirre, en el barrio Primera Junta de la ciudad de Santiago del Estero. La combinación ganadora fue 08, 26, 04, 06, 05 y 00.

El premio anunciado asciende a $2.651.511.907,80. La misma combinación también fue acertada por otro apostador de Ceres, provincia de Santa Fe, por lo que ambos jugadores resultaron ganadores en esa modalidad del sorteo.

Había perdido su trabajo dos semanas antes

Entre los datos que trascendieron sobre el flamante millonario se encuentra su situación laboral. El hombre, cuya edad se estima entre los 30 y los 40 años, habría sido despedido de su trabajo apenas dos semanas antes de acertar los seis números del Quini 6.

También se conoció que habría utilizado dinero prestado por su suegro para realizar la apuesta y que venía siguiendo la combinación que finalmente resultó ganadora.

La aparición del apostador puso fin a la expectativa generada en torno a la identidad del santiagueño que obtuvo uno de los premios más importantes del sorteo. Su confirmación permitió avanzar con los pasos necesarios para gestionar el cobro del dinero.

Cómo cobrará el premio del Quini 6

Para iniciar el trámite de cobro, el ganador deberá presentar su documento de identidad y la boleta original premiada ante la Caja Social, organismo encargado de gestionar la liquidación del premio.

Al monto anunciado se le aplicará la retención impositiva correspondiente, por lo que la suma que recibirá efectivamente será inferior al total informado.

Por su parte, la agencia que vendió la jugada ganadora también recibirá el premio estímulo previsto para estos casos.

Tras confirmar que era el dueño de la boleta, el apostador protagonizó un momento de gran emoción en la agencia, donde celebró la noticia junto al vendedor. Ahora, con la identidad del ganador confirmada, resta completar los trámites administrativos para que pueda acceder a los más de $2.600 millones que obtuvo con su apuesta. (El Liberal)