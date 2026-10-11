Quini 6: dos ganadores se repartieron La Segunda y cada uno se lleva más de $2.651 millones

REDACCIÓN ELONCE
Dos apostadores se repartieron el pozo de La Segunda y cada uno se lleva más de $2.651 millones. En el Siempre Sale hubo 29 ganadores que se adjudican $17.636.537. Tres son de Entre Ríos. En el próximo sorteo del Quini 6, habrá $8.000 millones en juego.
Se registraron dos ganadores en uno de los principales pozos del Quini 6 este domingo 11 de octubre. En el Siempre Sale hubo 29 con cinco aciertos y tres son de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.000 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron los números: 20-29-18-15-13-14. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles, más de $2.225 millones.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron: 08-26-04-06-05-00. Hubo dos ganadores con seis aciertos y cada uno se llevará un total de 2.651.511.907 pesos. Las boletas se jugaron en una agencia de Santiago del Estero capital y la otra, en la localidad de Ceres, provincia de Santa Fe.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 45-00-42-06-01-27. En este caso, no hubo ganadores con el pozo vacante y pasan para el próximo sorteo, más de $3.206 millones.
En tanto, en el sorteo del Siempre Sale, el pozo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 02-37-11-03-13-45. Hubo 29 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $17.636.537. Tres son de Entre Ríos.
El resto se reparten en Buenos Aires (8), Santa Fe (6), Neuquén (1), Salta (2), Santiago del Estero (1), Capital Federal (1), Río Negro (1), Córdoba (4), Corrientes (1) y Mendoza (1).
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1.393 ganadores con seis aciertos y cada uno percibirá $143.575,02.