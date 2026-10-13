Nadia Burgos propuso construir una nueva alternativa de izquierda y cuestionó a Milei

REDACCIÓN ELONCE
La dirigente del MST y del Frente de Izquierda, Nadia Burgos, analizó en Plaza Mansilla, por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, la situación política nacional y provincial. Propuso ampliar la unidad de la izquierda, cuestionó las políticas de ambos gobiernos y convocó a la movilización del jueves.
La dirigente del MST y del Frente de Izquierda Unidad, Nadia Burgos, planteó la necesidad de construir una nueva alternativa de izquierda que reúna a sectores políticos, sindicales y sociales que cuestionan las políticas del Gobierno nacional. Durante una entrevista en el programa Plaza Mansilla, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, analizó la gestión de Javier Milei, criticó al gobernador Rogelio Frigerio y explicó los principales puntos del programa político que impulsa su espacio.
Burgos también se refirió al posicionamiento de Myriam Bregman, las posibilidades de ampliar el Frente de Izquierda Unidad y la necesidad de construir un movimiento político que, según su perspectiva, trascienda las elecciones de 2027.
Al evaluar la situación nacional y provincial, la dirigente sostuvo: “Para los trabajadores, para las mujeres y las disidencias, para la juventud, para los jubilados, para el conjunto del pueblo, estos años han sido devastadores”.
Críticas a las gestiones de Milei y Frigerio
Burgos consideró que las políticas del Gobierno nacional contaron con el respaldo de distintos sectores políticos y cuestionó el acompañamiento de gobernadores y legisladores a determinadas iniciativas oficiales.
En el plano provincial, mencionó la reforma jubilatoria, la situación de la obra social OSER, las dificultades de la industria y las políticas ambientales como ejemplos de medidas que, a su entender, seguían una orientación similar a la nacional.
La dirigente afirmó que su espacio mantuvo una posición opositora desde el inicio de la gestión de Milei y recordó las movilizaciones contra el protocolo antipiquetes y las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
La propuesta de ampliar el Frente de Izquierda
Consultada sobre la imagen pública de Myriam Bregman y el posicionamiento de la izquierda, Burgos sostuvo que existía un sector de la sociedad que buscaba alternativas a los partidos tradicionales.
“Hay un proceso concreto de giro a izquierda de una franja de la población que ya hizo experiencia con el peronismo y le fue mal”, expresó.
En ese marco, destacó la continuidad del Frente de Izquierda Unidad y defendió la posibilidad de incorporar a otros sectores que compartieran sus principales propuestas.
“Nosotros convocamos a generar un movimiento político de izquierda nuevo que pueda no solamente nuclear al Frente de Izquierda Unidad, sino que nuclee a todos los sectores que hoy están enfrentando la política de Milei de manera consecuente”, manifestó.
Las diferencias con el peronismo y el programa económico
Burgos señaló que la posibilidad de establecer acuerdos políticos debía basarse en coincidencias programáticas y no únicamente en el rechazo al Gobierno nacional.
En ese sentido, cuestionó la posición del Partido Justicialista y sostuvo que su espacio proponía medidas económicas diferentes, entre ellas dejar de pagar la deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio exterior, y destinar mayores recursos a salarios, jubilaciones, educación y obras públicas.
“Acá lo que hay que defender es la necesidad de las mayorías sociales, que es lo que nadie está haciendo en este momento en términos políticos”, afirmó.
También propuso discutir una reforma agraria agroecológica, la prohibición de agrotóxicos y transgénicos y la revisión de las reformas laborales y jubilatorias.
Una construcción política más allá de las elecciones
La dirigente explicó que el objetivo de su espacio no era únicamente conformar una alianza electoral para 2027, sino desarrollar una organización con presencia en ámbitos laborales, educativos y barriales.
“Se hace generando un movimiento político, no se hace solamente una discusión meramente electoral. Se hace construyendo desde abajo, en cada lugar de trabajo, en cada universidad, en cada escuela, en los barrios donde vivimos”, sostuvo.
Además, planteó la posibilidad de debatir una asamblea constituyente para impulsar modificaciones en materia previsional, salarial, educativa y sanitaria.
Entre sus propuestas mencionó incorporar el 82% móvil para las jubilaciones, garantizar salarios equivalentes a la canasta familiar y avanzar hacia sistemas nacionales unificados de educación y salud.
Qué propuso ante el conflicto de Tres Arroyos
Durante la entrevista, Burgos utilizó la situación de la empresa avícola Tres Arroyos como ejemplo para explicar cómo actuaría su espacio ante un eventual cierre industrial.
La dirigente sostuvo que, en un escenario de gobierno de izquierda, propondrían exigir la reapertura de la empresa y evaluar su expropiación si sus propietarios no continuaran con la actividad.
“Primero, exigiríamos la apertura inmediata de Tres Arroyos y si la empresa no se quiere hacer cargo, expropiaríamos Tres Arroyos para que la provincia se haga cargo de la producción”, planteó.
Según explicó, su propuesta contemplaba que los trabajadores participaran en las decisiones sobre el futuro productivo del establecimiento y que se evaluara su aporte a las necesidades alimentarias de la provincia.
Convocatoria a la movilización del 15 de octubre
Hacia el cierre de la entrevista, Burgos convocó a participar de la movilización prevista para el jueves 15 de octubre, en defensa del financiamiento universitario y de otras demandas sociales.
La dirigente informó que la concentración en Paraná estaba prevista para las 17 en Plaza Primero de Mayo, desde donde los manifestantes marcharían hacia Casa de Gobierno.
“El próximo 15 a las 17 horas tenemos una cita importantísima porque tenemos que derrotar el DNU 7023, tenemos que sostener la ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia en discapacidad y avanzar también en la discusión de las leyes importantes para las familias endeudadas”, expresó.