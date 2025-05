Noche memorable para Vicente Taborda ante River: la carrera del entrerriano de Platense

El entrerriano Vicente Taborda, de 23 años, se iba a transformar en el verdugo de River, antes que el árbitro cobrara el penal a los 99 minutos del partido y posibilitara el empate millonario para acceder a los penales. El entrerriano se llevó todas las miradas tras convertir el gol en el Monumental.

En el primer tiempo del partido entre Platense y River en el estadio Monumental, Platense sorprendió a River y con un gol de Vicente Taborda (jugador de Boca a préstamo), vencía 1-0 al equipo de Marcelo Gallardo, hasta los 99 minutos del cotejo. Tras la conquista del entrerriano, Platense eliminó, por penales, al millonario del Torneo Apertura 2025.

El gol del entrerriano llegó a los 29 minutos, cuando el moderno número 10, definió con clase ante la desesperada salida del arquero Franco Armani en un mano a mano, con un remate bajo, suave y esquinado.

Vicente Taborda, el mediocampista ofensivo, llegó en 2024 al Club Atlético Platense, a préstamo (sin cargo ni opción de compra) desde Boca Juniors hasta diciembre de 2025.

Tras convertir el gol y tener una gran actuación durante el partido, fue reemplazado a los 81 minutos de cotejo contra River.

El gol de Taborda:

¡Gol Calamar! Ronaldo Martínez vio libre a Taborda para batir a Armani.pic.twitter.com/qegjeKjZFt — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 21, 2025

La carrera del entrerriano

Nacido en Gualeguay, Entre Ríos, el 14 de junio de 2001, llegó a Boca Juniors en 2010 de la mano de Norberto Madurga y Roberto Madoery, quienes trabajaban en el área de captación en ese entonces. Fue campeón en Reserva y hasta el 2022, llegó a jugar cinco partidos en el primer plantel.

Con la camiseta del Xeneize debutó el 25 de julio de 2021 en un 0-0 ante Banfield en el Florencio Sola, cuando se produjo el aislamiento obligatorio del plantel profesional tras un encuentro ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores y jugó los 90 minutos.

En junio de 2022, llegó a Platense para mostrarse en el fútbol argentino. Eso fue lo que precisamente le sucedió al mediocampista entrerriano. Entre su llegada y su despedida (en agosto de 2023) logró jugar 49 partidos y convertir 5 goles con la marrón y blanca.

En su primer semestre, bajo la dirección técnica de Omar De Felippe, alternó titularidad con suplencia y le convirtió goles a Independiente, Central Córdoba y Atlético de Tucumán. En 2023, con el arribo de Martín Palermo, agarró la camiseta número 10, se hizo muy importante en el equipo, sumó cinco partidos más que en el año anterior y logró anotar contra Banfield y Estudiantes de La Plata.

“Me sale bien definir”

En agosto, Boca Juniors hizo uso de la opción de repesca y se lo llevó para afrontar el último tramo de la temporada donde el Xeneize llegó a la final de la Copa Libertadores y Taborda ingresó unos minutos.

El entrerriano comenzó, en septiembre de 2024, su segunda etapa en Platense donde ganó confianza y rodaje de la mano de la dupla Orsi-Gómez, para hacer historia esta noche, al convertir en el Monumental.

El joven mediocampista entrerriano tuvo un arranque goleador en 2025 y al ser consultado por su presente, Vicente dijo: “Estoy ayudando al equipo, no solo armando el juego sino definiendo que es una faceta que me gusta y me sale bien. Hoy, la pelota está entrando y me pone contento”.

En la noche de este martes, Taborda logró una conquista que puso todas las luces sobre su desempeño en el campo y con su gol, que amargó a los hinchas de River, ratifica su gran presente en el conjunto de Vicente López.