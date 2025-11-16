 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Los Pumas reaccionaron a tiempo y lograron un triunfo histórico ante Escocia

El seleccionado argentino revirtió un 14-0 en contra y ganó 33-24, consiguiendo su primera victoria en suelo escocés desde 2009. Hubo cinco tries argentinos en un segundo tiempo arrollador.

16 de Noviembre de 2025
Los Pumas reaccionaron a tiempo y lograron un triunfo histórico ante Escocia.
Los Pumas reaccionaron a tiempo y lograron un triunfo histórico ante Escocia.

El seleccionado argentino revirtió un 14-0 en contra y ganó 33-24, consiguiendo su primera victoria en suelo escocés desde 2009. Hubo cinco tries argentinos en un segundo tiempo arrollador.

Los Pumas dieron vuelta un partido muy trabado en el segundo tiempo y vencieron por 33 a 24 a Escocia en Edinburgo en el segundo amistoso internacional de la ventana de noviembre.

 

Julián Montoya, Rodrigo Isgró, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Justo Piccardo fueron los autores de los tries. Los Pumas se despertaron en el segundo tiempo y cosecharon otros triunfo pensando en el Mundial de rugby en2027.

 

El equipo argentino no ganaba en suelo escoces desde noviembre de 2009, cuando en aquella oportunidad obtuvieron un trabajado triunfo por 9 a 6.

Desarrollo del juego

El encuentro de este domingo en el Scottish Gas Murrayfield mostró un desarrollo adverso desde el inicio, ya que Escocia se fue al descanso con un 14 a 0 que reflejó superioridad física y claridad en la distribución.

 

El impacto del tercer try local apenas comenzó el complemento obligó a Felipe Contepomi a intervenir de manera inmediata y a realizar cinco modificaciones simultáneas que alteraron por completo la dinámica del partido y evidenciaron el mal rendimiento de los titulares en esos puestos.

 

Los ingresos de Thomas Gallo y Francisco Coria Marchetti en la primera línea, de Pablo Matera como octavo y de la pareja Moyano-Carreras le dieron a Argentina presencia, control del punto de contacto y una conducción más precisa.

La respuesta apareció con una ráfaga de tries que cambió el rumbo del partido: Julián Montoya apoyó a los 56 minutos, Rodrigo Isgró sumó a los 58, Pedro Rubiolo aumentó a los 70, Matera llegó al ingoal a los 74 y Justo Picardo cerró el marcador a los 78. Carreras aportó cuatro conversiones que aseguraron la distancia en el tramo final.

 

El seleccionado argentino, que venía de superar a Gales por 52 a 28, quedó con dos victorias en la gira y ahora apuntará al cierre ante Inglaterra el próximo domingo en Twickenham a las 13.10 hora argentina. (Con informacióddn de Noticias Argentinas)

Temas:

Los Pumas Rugby Escocia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso